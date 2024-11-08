Многоквартирный дом в Киеве, в котором живет посол Эстонии в Украине Аннели Кольк, в четверг утром подвергся атаке российских беспилотников.
Российский дрон попал в дом, в котором живет эстонский посол в Киеве
В последние месяцы столица Украины, Киев, подвергается постоянным атакам дронов, и, по словам Кольк, в октябре была лишь одна ночь без воздушной тревоги. В ночь на четверг тревога длилась восемь часов: изначально посол вместе с мужем укрылись в подвале их жилого дома, но в какой-то момент им показалось, что атака закончилась, и они вернулись в свою квартиру на верхних этажах здания, передает ERR.
«Однако дроны продолжали летать и атаковать, и нашему дому тоже досталось,» - рассказала Кольк, добавив, что дрон, попавший в здание около половины пятого утра, к счастью, не привел к гибели людей.
Сама Кольк не пострадала и может продолжить жить в том же доме.