Российский дрон попал в дом, в котором живет эстонский посол в Киеве

В последние месяцы столица Украины, Киев, подвергается постоянным атакам дронов, и, по словам Кольк, в октябре была лишь одна ночь без воздушной тревоги. В ночь на четверг тревога длилась восемь часов: изначально посол вместе с мужем укрылись в подвале их жилого дома, но в какой-то момент им показалось, что атака закончилась, и они вернулись в свою квартиру на верхних этажах здания, передает ERR.