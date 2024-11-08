Эстонский оборонный стартап расширил свою деятельность на Финляндию

«Мы продолжаем расширять свое присутствие в Европе, и открытие офиса в Хельсинки является для нас естественным шагом», - заявил в пресс-релизе глава Milrem Robotics Кульдар Вяэрси. По его словам, сектор передовых технологий и сильная оборонная промышленность Финляндии делают страну местом для хороших инноваций и дают возможность сотрудничать с ключевыми партнерами.