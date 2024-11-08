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Эстонский оборонный стартап расширил свою деятельность на Финляндию

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MIlrem Robotics расширилась на Финляндию.
MIlrem Robotics расширилась на Финляндию. Фото: Fabian Sommer / DPA / Scanpix

Эстонская компания Milrem Robotics, разработчик робототехники и автономных систем, основала дочернюю фирму в Финляндии и открыла представительство в Хельсинки.

«Мы продолжаем расширять свое присутствие в Европе, и открытие офиса в Хельсинки является для нас естественным шагом», - заявил в пресс-релизе глава Milrem Robotics Кульдар Вяэрси. По его словам, сектор передовых технологий и сильная оборонная промышленность Финляндии делают страну местом для хороших инноваций и дают возможность сотрудничать с ключевыми партнерами.

В настоящее время в представительстве в Хельсинки работают десять специалистов, включая инженеров, торговых представителей и руководтелей проектов, которые занимаются оборонными проектами Европейского союза. По словам Киммо Лайне, управляющего директора финского филиала, в ближайшие годы планируется увеличить количество сотрудников. «Финляндия имеет богатую базу технологических талантов, что дает нам хорошую возможность для дальнейшего расширения», - отметил он.

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