Спасатели не смогли добраться до пожара, который вспыхнул в многоквартирном доме в таллиннском районе Хааберсти, поскольку спасательная машина не смогла проехать мимо припаркованных на повороте автомобилей.
В Таллинне из-за припаркованных автомобилей спасатели не смогли добраться до пожара: в спальных районах пройдут проверки
Инцидент произошел 6 октября на Ыйсмяэ-теэ, где в многоквартирном доме вспыхнул пожар на кухне.
На вызов отреагировали спасатели Нымме и Лиллекюла, первые из которых не смогли добраться до подъезда горящей квартиры, поскольку припаркованные на повороте автомобили мешали спасательной машине проехать, сообщили в Пыхьяском спасательном центре.
Первая команда была вынуждена схватить переносные огнетушители и в полной экипировке бежать к подъезду и подняться на четвертый этаж. К счастью, этот инцидент закончился благополучно, никто не пострадал, а пожар был быстро локализован. Однако все это отняло несколько минут времени, которые могут быть чрезвычайно важными.
На следующей неделе оперативные автомобили Спасательного департамента, Таллиннской скорой помощи и Таллиннской муниципальной полиции будут по вечерам проверять возможности проехать в спальных районах столицы, чтобы не допустить повторения подобных происшествий.
Советник бюро спасательных работ Пыхьяского спасательного центра Спасательного департамента Андрес Саарен отметил, что жителям спальных районов при парковке машины также следует подумать о большом оперативном автомобиле.
«Тенденция такова, что паркующий в лучшем случае думает о личном автомобиле соседа, но большая машина спасателей или скорой помощи не приходит на ум. Больше всего проблем доставляют те, кто паркуется на повороте. Радиус поворота большого спасательного автомобиля не такой, как у обычного автомобиля, и ему нужно больше места при маневрировании между домами», - сказал Саарен.
Руководитель отдела патрулирования и безопасности Таллиннского департамента муниципальной полиции Вальдо Пыдер напомнил людям, что перед многоквартирными домами необходимо парковаться правильно.
«Если мы посмотрим на это с точки зрения оперативных автомобилей, неправильная парковка может иметь очень болезненные последствия. В случаях, когда из-за неправильно припаркованных перед домом автомобилей спасателям или машине скорой помощи приходится совершать затратные по времени маневры или искать другие способы добраться до нуждающегося в помощи, время играет решающую роль. Опоздание на несколько минут может стоить жизни или сгоревшего дома. Своей акцией мы призываем людей к совести - безразличие или удобство одного человека не должны перевешивать жизнь другого человека», - сказал Пыдер.
По его словам, цель акции не штрафовать.
«В то же время штрафы в ходе подобных акций мы выписываем. Если автомобиль игнорирует правила парковки таким образом, что нарушается проходимость другого транспортного средства, за нарушение мы назначим предупредительный штраф в размере 80 евро», - предупредил Пыдер.
Контрольные заезды пройдут на следующей неделе по вечерам в будние дни в районах Хааберсти, Мустамяэ, Кристийне и Ласнамяэ.