В Таллинне из-за припаркованных автомобилей спасатели не смогли добраться до пожара: в спальных районах пройдут проверки

Инцидент произошел 6 октября на Ыйсмяэ-теэ, где в многоквартирном доме вспыхнул пожар на кухне.

На вызов отреагировали спасатели Нымме и Лиллекюла, первые из которых не смогли добраться до подъезда горящей квартиры, поскольку припаркованные на повороте автомобили мешали спасательной машине проехать, сообщили в Пыхьяском спасательном центре.

Первая команда была вынуждена схватить переносные огнетушители и в полной экипировке бежать к подъезду и подняться на четвертый этаж. К счастью, этот инцидент закончился благополучно, никто не пострадал, а пожар был быстро локализован. Однако все это отняло несколько минут времени, которые могут быть чрезвычайно важными.

На следующей неделе оперативные автомобили Спасательного департамента, Таллиннской скорой помощи и Таллиннской муниципальной полиции будут по вечерам проверять возможности проехать в спальных районах столицы, чтобы не допустить повторения подобных происшествий.

Советник бюро спасательных работ Пыхьяского спасательного центра Спасательного департамента Андрес Саарен отметил, что жителям спальных районов при парковке машины также следует подумать о большом оперативном автомобиле.

«Тенденция такова, что паркующий в лучшем случае думает о личном автомобиле соседа, но большая машина спасателей или скорой помощи не приходит на ум. Больше всего проблем доставляют те, кто паркуется на повороте. Радиус поворота большого спасательного автомобиля не такой, как у обычного автомобиля, и ему нужно больше места при маневрировании между домами», - сказал Саарен.