Депутат Рийгикогу объяснил, что на самом деле стоит за лишением граждан РФ права голоса и почему это не коснется неграждан

Мне выпала честь представить законопроект об изменении Конституции от имени 61 депутата Рийгикогу. Это один из самых важных, если не самый важный, законопроект для нынешнего состава Рийгикогу.

Законопроект предполагает изменение пункта 2 статьи 156 Конституции таким образом, что в дальнейшем на местных выборах в Эстонии смогут голосовать только граждане Эстонии, Европейского союза и стран-членов НАТО, которые постоянно проживают в Эстонии, а также постоянные жители Эстонии, не имеющие гражданства.

Подобно другим вопросам, которые затрагивают право и справедливость, это предложение вызвало противоречивые реакции: одни считают изменение совсем ненужным, а другие полагают, что предложенных мер недостаточно.

В настоящее время в Конституции указано следующее: «На выборах в орган местного самоуправления имеют право голоса на условиях, предусмотренных законом, лица, постоянно проживающие на территории данного самоуправления, которые достигли возраста не менее шестнадцати лет».

Кстати, статья 156 главы о местном самоуправлении хуже всех выдержала испытание временем среди всех статей Конституции 1992 года. Из пяти внесенных в Конституцию поправок две касаются именно ее положений. В 2003 году Рийгикогу увеличил срок полномочий представительных органов с трех до четырех лет, а в 2015 году снизил возрастной порог для голосования с 18 до 16 лет.