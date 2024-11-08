Авторы Конституции представляли будущее Эстонии как успешное, предполагая постепенное сокращение числа лиц без гражданства, однако не предвидели существенного увеличения числа российских граждан, считает депутат Рийгикогу от Партии реформ Ээрик-Нийлес Кроссь.
Депутат Рийгикогу объяснил, что на самом деле стоит за лишением граждан РФ права голоса и почему это не коснется неграждан
Мне выпала честь представить законопроект об изменении Конституции от имени 61 депутата Рийгикогу. Это один из самых важных, если не самый важный, законопроект для нынешнего состава Рийгикогу.
Законопроект предполагает изменение пункта 2 статьи 156 Конституции таким образом, что в дальнейшем на местных выборах в Эстонии смогут голосовать только граждане Эстонии, Европейского союза и стран-членов НАТО, которые постоянно проживают в Эстонии, а также постоянные жители Эстонии, не имеющие гражданства.
Подобно другим вопросам, которые затрагивают право и справедливость, это предложение вызвало противоречивые реакции: одни считают изменение совсем ненужным, а другие полагают, что предложенных мер недостаточно.
В настоящее время в Конституции указано следующее: «На выборах в орган местного самоуправления имеют право голоса на условиях, предусмотренных законом, лица, постоянно проживающие на территории данного самоуправления, которые достигли возраста не менее шестнадцати лет».
Кстати, статья 156 главы о местном самоуправлении хуже всех выдержала испытание временем среди всех статей Конституции 1992 года. Из пяти внесенных в Конституцию поправок две касаются именно ее положений. В 2003 году Рийгикогу увеличил срок полномочий представительных органов с трех до четырех лет, а в 2015 году снизил возрастной порог для голосования с 18 до 16 лет.
Главу о местных самоуправлениях обсуждала и формулировала с сентября 1991 года по февраль 1992 года VII комиссия Конституционной ассамблеи под руководством Калле Юргенсона. Больше всего споров вызвал вопрос об уровнях самоуправления: нужна ли Эстонии многоуровневая система самоуправления и, если да, должны ли уровни быть определены Конституцией? Тогда же рассматривалась возможность заимствования главы о местных самоуправлениях из Конституции 1938 года, согласно которой право голоса на местных выборах было только у граждан Эстонии.
Хотя Лийя Хянни (бывший политик, одна из авторов текста Конституции - прим. ред.) сейчас утверждает, что не следует «засорять» Конституцию упоминанием войны России против Украины, очевидно, что право голоса для неграждан на местных выборах закреплено в Конституции именно как отголосок одного из прежних военных походов России: оккупации Эстонии. Таково было реальное положение дел в 1992 году. Кстати, если сейчас в Эстонии проживает около 70 000 лиц с неопределенным гражданством, то в 1992 году их было 480 000(!). Граждан России в Эстонии в 1992 году было всего несколько тысяч.
С тех пор доля граждан России увеличилась в десятки раз, а доля лиц без гражданства сократилась с 35 до 5 процентов. Реальное положение дел кардинально изменилось.
В 1992 году отчуждение значительной части общества на местном уровне представляло гораздо большую угрозу, чем возможное влияние враждебных иностранных государств на процессы принятия решений в Эстонии через их граждан.
В начале 1990-х мир двигался к всеобщей и, казалось, необратимой демократизации. Авторы Конституции представляли будущее Эстонии как успешное, предполагая постепенное сокращение числа лиц без гражданства, однако не предвидели существенного увеличения числа российских граждан.
Тридцать лет спустя история внесла свои коррективы. Членство в Европейском Союзе привнесло в нашу жизнь понятие граждан стран-членов ЕС и укрепило связь с демократическими ценностями, в то время как остальной мир за пределами этой сферы движется в сторону автократии. Эти тенденции изменили и политическую значимость гражданства, в положительном или отрицательном ключе в зависимости от принадлежности.
В 1992 году участие иностранных граждан в местных выборах несло лишь теоретические и на тот момент непредсказуемые риски. В 2024 году эти риски в значительной мере стали реальностью в разных частях мира.
Законопроект об изменении Конституции, переданный Рийгикогу вчера, основан не только на «военной кампании Путина» и очевидной для любого человека с чувством справедливости истине, что граждане страны-агрессора не должны голосовать в Эстонии. Агрессия Российской Федерации против Украины лишь подчеркивает риски более масштабных изменений в глобальной среде. В среде, в которой Эстония сегодня интегрирована гораздо сильнее, чем тридцать лет назад.
В этой среде гражданство имеет гораздо более значительный политический и безопасности вес, чем когда-либо в обозримом прошлом.
Законопроект об изменении Конституции критикуют за то, что лицам без гражданства, проживающим в Эстонии, оставят право голоса. Действительно, тридцать лет назад вряд ли предполагали, что сегодня в стране по-прежнему будут жить 70 000 человек, не получивших эстонское гражданство. Однако эти люди также не приобрели гражданства другого государства, юридически и социально они связаны лишь с Эстонской Республикой.
В то же время, если лицам с серыми паспортами будет разрешено голосовать, крайне важно, чтобы они подтвердили свое уважение к правопорядку Эстонии, включая осуждение агрессии России против Украины. Именно для того, чтобы ввести такие дополнительные условия, поправка к Конституции предусматривает возможность установления требований для участия неграждан в местных выборах.
В целом, предложенная поправка к Конституции не была создана легкомысленно или наспех. Напротив, ее разработали с убеждением, что такая мера необходима для укрепления доверия к эстонской демократии и с учетом изменившихся условий безопасности.