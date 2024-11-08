ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ Комиссия требует от Temu соблюдения законодательства ЕС о защите прав потребителей

Сеть потребовала от Temu привести данные действия в соответствие с законодательством ЕС. Расследование в отношении Temu продолжается, и платформе предложено предоставить дополнительную информацию. Расследование координируется Европейской комиссией, а возглавляют его соответствующие государственные органы Бельгии, Германии и Ирландии.

В ходе расследования рассматриваются действия, с которыми сталкиваются потребители, совершающие покупки на Temu, в том числе действия, которые могут вводить потребителей в заблуждение или неоправданно влиять на их решения о покупке. Сеть также изучает, соблюдает ли Temu определенные обязательства онлайн-площадок, предусмотренные законодательством ЕС о защите прав потребителей.