Эстонский рыболов-любитель поймал огромного лосося

Яан Ыунасте считает себя рыбаком-любителем, если даже вообще не сказать, что ловит рыбу он достаточно редко. «Я думаю, что это был только пятый раз в этом году, когда я бросил сети в море, - сказал он. - Предыдущей рыбой-рекордсменом был для меня лосось весом 3,6 килограмма. Поначалу я даже не осознавал, что пойманный в этот раз лосось чрезвычайно крупный по эстонским меркам. Когда я позже начал разговаривать с жителями соседних деревень, опытные рыбаки только ахнули. Хорошо, что рыбу сфотографировали, иначе это все бы выглядело неправдоподобно», - добавил он с улыбкой.