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Эстонский рыболов-любитель поймал огромного лосося

Перевод: Павел Соболев
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Яан Ыунасте со своей добычей.
Яан Ыунасте со своей добычей. Фото: Erakogu

По дороге с места рыбалки на берег Яану Ыунасте пришлось сидеть на своей добыче, как на лошади, потому что 20-килограммовый лосось упорно боролся и пытался выпрыгнуть обратно из лодки в море, несмотря на остатки сети, обмотанные вокруг него, и дополнительные тяжести.

Яан Ыунасте считает себя рыбаком-любителем, если даже вообще не сказать, что ловит рыбу он достаточно редко. «Я думаю, что это был только пятый раз в этом году, когда я бросил сети в море, - сказал он. - Предыдущей рыбой-рекордсменом был для меня лосось весом 3,6 килограмма. Поначалу я даже не осознавал, что пойманный в этот раз лосось чрезвычайно крупный по эстонским меркам. Когда я позже начал разговаривать с жителями соседних деревень, опытные рыбаки только ахнули. Хорошо, что рыбу сфотографировали, иначе это все бы выглядело неправдоподобно», - добавил он с улыбкой.

​В воскресенье, 6 октября, в Вайнупеа на северном побережье Эстонии стояла прекрасная погода. «Я думал, что оставлю сеть в море на ночь и проверю ее в понедельник утром перед тем, как пойти на работу, - сказал Яан Ыунасте. - В моем представлении я пытался поймать лосося, но, по сути, моя сеть не поймала это существо. Рыба полностью разорвала сеть, но, к несчастью для рыбы, она зацепилась за нижний ряд сети и в итоге как бы завернулась в нее, собрав вес всей сети вокруг себя.

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