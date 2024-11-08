По дороге с места рыбалки на берег Яану Ыунасте пришлось сидеть на своей добыче, как на лошади, потому что 20-килограммовый лосось упорно боролся и пытался выпрыгнуть обратно из лодки в море, несмотря на остатки сети, обмотанные вокруг него, и дополнительные тяжести.
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Эстонский рыболов-любитель поймал огромного лосося
Яан Ыунасте считает себя рыбаком-любителем, если даже вообще не сказать, что ловит рыбу он достаточно редко. «Я думаю, что это был только пятый раз в этом году, когда я бросил сети в море, - сказал он. - Предыдущей рыбой-рекордсменом был для меня лосось весом 3,6 килограмма. Поначалу я даже не осознавал, что пойманный в этот раз лосось чрезвычайно крупный по эстонским меркам. Когда я позже начал разговаривать с жителями соседних деревень, опытные рыбаки только ахнули. Хорошо, что рыбу сфотографировали, иначе это все бы выглядело неправдоподобно», - добавил он с улыбкой.