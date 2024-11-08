Стоимость футболиста, забившего в ворота Эстонии три гола, внезапно выросла

Один из них – 26-летний игрок сборной Швеции Виктор Дьёкереш, который оформил хет-трик в ворота «Сити» и тем самым увеличил свой ценник.

Дьекереш, который осенью в двух матчах Лиги наций забил в ворота Эстонии три гола за сборную Швеции, может присоединиться к МЮ следующим летом почти за 100 миллионов евро, пишут разные источники.

Дьекереш забил 66 голов в 67 матчах за «Спортинг», а в чемпионате Португалии он забил 45 голов в 43 матчах. Новый тренер «Юнайтед» Аморим еще в январе опроверг слухи об уходе шведа из «Спортинга». Тем не менее, это может произойти летом, поскольку в Дьекереше также заинтересованы «Арсенал» и «Челси».

При переходе в июле 2023 года из английского «Ковентри» в «Спортинг» за Дьекереша заплатили менее 20 миллионов евро. Однако сейчас видно, насколько мощен игрок, однако он сейчас не хочет, чтобы вокруг него циркулировали слухи.

Скорее он хочет вспомнить покинувшего «Спортинг» Аморима добрым словом.

«Конечно, нам будет его очень не хватать. Вместе мы многого добились, и нам будет не хватать его и остальных сотрудников. Но они уходят, и нам нужно двигаться дальше и принимать следующие вызовы», - сказал Дьекереш.