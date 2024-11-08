От штормов в начале ноября пострадало историческое здание в Ляэнемаа

На данный момент шторм нанес ущерб клиентам Salva примерно на 70 000 евро, но, по словам Соосалу, эта сумма еще может измениться. «Например, в деревне Элбику в Ляэнемаа во время урагана на дом упало дерево, и чтобы оценить масштаб ущерба, дерево нужно сначала убрать», - добавил Соосалу.

«Мы рекомендуем всегда быть готовым к сложным погодным условиям и со всей серьезностью относиться к штормовым предупреждениям, - отметил Соосалу. - Ухаживайте за деревьями, расположенными возле зданий, и регулярно проверяйте их состояние у специалиста. Все предметы, которые легко опрокидываются, - батуты, садовая мебель и т. д. - должны быть надежно закреплены или храниться в безопасном месте, поскольку они могут нанести неожиданно серьезный ущерб».

«Во время грозы не оставляйте окна и двери открытыми, а открывая, будьте особенно осторожны и учитывайте порывы ветра. Обязательно следите за тем, чтобы ваш автомобиль или другое ценное имущество не осталось на время шторма под деревом, а выходя из дома, отключайте от питания бытовую технику и электронику: разумно делать это даже находясь дома, если устройство в данный момент не используется», - посоветовал Соосалу.

Памятка о страховании жилья

• Здание и имущество можно застраховать от различных рисков, в том числе от шторма. Сюда входит ущерб, причиненный сильным ветром, градом или прямым воздействием переносимых или сломанных сильным ветром предметов.

• Страхование жилья помогает возместить ущерб, нанесенный вашей собственности. Однако если сломанное дерево упадет, например, на соседский дом или автомобиль, на помощь придет страхование гражданской ответственности. В практике Salva достаточно примеров, когда здоровое и жизнеспособное на вид дерево ломается во время шторма и портит соседское имущество.

• В случае страхования жилья разумно выбрать комплексное решение: застраховать и дом, и предметы домашнего обихода, и ответственность.

• Обратите внимание и на размер собственной ответственности, чтобы найти подходящее решение для вашей семьи в соответствии с вашим доходом и сбережениями. В случае какого-либо ущерба, например, разбитой двери или оконного стекла, размер собственной ответственности автоматически равен нулю евро.