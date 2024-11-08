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Россия ответила Финляндии на планы создать базу НАТО для больших дронов разведчиков

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Американские военные проводят предполетное обслуживание армейского беспилотника RQ-4 Global Hawk, неназванная база в Юго-Западной Азии, 2010 год.
Американские военные проводят предполетное обслуживание армейского беспилотника RQ-4 Global Hawk, неназванная база в Юго-Западной Азии, 2010 год. Фото: Stocktrek Images / Scanpix

Кремль прокомментировал сообщения финской прессы о планах размещения в 400 километрах от Санкт-Петербурга базы для крупных разведывательных дронов НАТО. Дмитрий Песков заявил, что Москва воспринимает происходящее как отход от прежних заявлений Хельсинки. Rus.Postimees напоминает некоторые предыдущие новости о росте военного напряжения в нашем регионе.

Финляндия предлагает разместить на своей территории базу для крупных разведывательных дронов НАТО, сообщает Yle. У финских ВВС есть четыре альтернативных базы, из которых Пирккала является наиболее вероятным местом расположения, уточняет финский государственный медиахолдинг, напоминая, что в настоящее время крупные беспилотники НАТО базируются в Италии.

Аэродром Пирккала находится рядом с городом Тампере, в 400 километрах от крупного российского мегаполиса Санкт-Петербург и в 230 километрах от Таллинна.

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