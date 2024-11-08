Россия ответила Финляндии на планы создать базу НАТО для больших дронов разведчиков

Финляндия предлагает разместить на своей территории базу для крупных разведывательных дронов НАТО, сообщает Yle. У финских ВВС есть четыре альтернативных базы, из которых Пирккала является наиболее вероятным местом расположения, уточняет финский государственный медиахолдинг, напоминая, что в настоящее время крупные беспилотники НАТО базируются в Италии.