Сегодня, в мире, где тренды меняются ежедневно, и любой новый интерес мгновенно становится достоянием общества, нас уже ничем не удивишь. Но новое увлечение подростков, стремящихся перевоплощаться в кошек, собак или других животных, все же вызывает бурную реакцию и осуждение в Эстонии, пишет журналист Каролийна Вертяева.
КАРОЛИЙНА ВЕРТЯЕВА ⟩ Хватит душить индивидуальность подростков, дайте им шанс
На прошлой неделе в сети начало распространяться видео из таллиннского контактного зоопарка. Его посетила пожилая дама, выгуливавшая своего внука, изображающего черную кошечку. Маска, хвост, перчатки, повадки - все при нем.
Сотрудники, конечно же, были крайне удивлены увиденным, и на видео даже видно, что они не совсем понимали, как себя вести с представителем новой субкультуры квадроберов. Бабушка держала внука на поводке, давала команды, гладила, держала его, когда тот пытался поохотиться за попугаями. На видео так же видно, как другие посетители подходили и гладили «большого черного кота».
Зрелище нестандартное, поэтому видео быстро разлетелось по сети. На такой волне все начинают делиться своим мнением. К сожалению, мнения об этом случае часто включали оскорбления и полное неприятие.
В одном только Facebook люди писали, что не только у мальчика, но и у поддерживающей его бабушки с головой непорядок и им нужно срочно лечиться. Именно поэтому мне хотелось бы встать на их защиту. Стоит поумерить свой пыл в отношении новых молодежных трендов.
Старая проблема
Необоснованная агрессия в отношении современных подростков за их увлечения - это тревожный симптом проблемы нетолерантности. Мы наблюдаем то же неодобрение, что раньше вызывали субкультуры вроде панков, эмо, неформалов, дэдинсайдов, любителей аниме, а сегодня достается квадроберам.
Многие взрослые не понимают и даже осуждают, когда подростки экспериментируют с образами или ролевыми играми. Однако разве это не естественная часть взросления, самовыражения и поиска своего «я»?
Квадроберство - это, в сущности, просто форма увлечения, которая позволяет молодым людям исследовать свою идентичность. Для кого-то это способ выразить свою любовь к животным, для других - возможность сыграть роль или пообщаться с такими же единомышленниками.
Кто-то делает это ради шутки, так как явление крайне популярное. Для кого-то это может быть также хорошей тренировкой, потому что бегать и прыгать как зайчик - задача точно не из простых. К тому же аксессуары и костюмы дети чаще всего не покупают, а делают из подручных материалов самостоятельно, что развивает у них креативность. Неужели это то, чего вы так боитесь?
Да, внешне это может выглядеть необычно, даже странно, но давайте вспомним, сколько поколений вызывали непонимание у своих родителей, когда пробовали новые образы.
Вспомним, как не любили панков за ирокезы и кольца в ушах, эмо за черную одежду и увлеченность депрессивной эстетикой, как смеялись над готами или критиковали любителей аниме.
Когда общество отвечает на эти увлечения жесткой критикой и агрессией, подростки уж точно не перестанут красить волосы в зеленый и говорить: как вы правы! Где же вы раньше были? Спасибо, что спасли меня от желания носить кресты!
Обостренная ранимость
Наоборот, дети в таком возрасте могут быть настолько ранимыми, что даже от косого взгляда могут стать более закрытыми и настороженными. Критика окружающих заставляет их скрывать свои увлечения, а иногда и формирует у них недоверие к обществу и чувство отчужденности.
Чем больше мы осуждаем их, тем глубже они погружаются в себя и уходят в свой мир. Стоит ли подвергать подростков травле только за то, что им нравится что-то, чего не понимает большинство?
Или все-таки лучше раскритиковать увлечения и поведение подростков в пух и прах, чтобы они потом боялись постоять за себя, страдали от неприятия и бесконечного страха, что на них укажут пальцем. Уже не говоря о самооценке.
Если говорить о данном примере, то я считаю, что мальчик мог принести вред только попугаям, которые не ожидали появления «большого кота» в их зоопарке. Но на этом все. Да, это нестандартно и необычно, но такой возраст - это как раз самое время для самопознания. Поверьте, надеть маску и поизображать из себя песика - это точно не самое худшее, что может сделать ваш ребенок.
Однако не могу не согласиться и с тем, что несмотря на все вышеперечисленное, ребенку нужно объяснить правила поведения в общественных местах. А это как раз зависит от того, насколько вы в доверительных отношениях со своим ребенком. Знаете ли вы, почему он хочет одеваться именно так? Знаете ли вы о его увлечениях? Что он смотрит, что слушает?
Если вы умеете прислушиваться к своему ребенку, а не смотреть на него только с позиции строгого родителя, то вы сможете понять его внутренний мир и аргументированно донести, почему птички могут испугаться из-за большого охотившегося на них зверя, и что кусать посторонних людей нельзя, даже если очень хочется.
Взрослые, не будьте душными, а дайте возможность детям быть разными, в том числе такими, какими они хотят быть сейчас, даже если это через пирсинг и ирокез, или, как в данном случае, квадроберство. В конце концов, мы все когда-то были подростками, и не каждое наше увлечение нравилось окружающим. Почему бы сейчас не подойти к этому с пониманием.