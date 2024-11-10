КАРОЛИЙНА ВЕРТЯЕВА Хватит душить индивидуальность подростков, дайте им шанс

Чем больше мы осуждаем их, тем глубже они погружаются в себя и уходят в свой мир. Стоит ли подвергать подростков травле только за то, что им нравится что-то, чего не понимает большинство?

Или все-таки лучше раскритиковать увлечения и поведение подростков в пух и прах, чтобы они потом боялись постоять за себя, страдали от неприятия и бесконечного страха, что на них укажут пальцем. Уже не говоря о самооценке.

Если говорить о данном примере, то я считаю, что мальчик мог принести вред только попугаям, которые не ожидали появления «большого кота» в их зоопарке. Но на этом все. Да, это нестандартно и необычно, но такой возраст - это как раз самое время для самопознания. Поверьте, надеть маску и поизображать из себя песика - это точно не самое худшее, что может сделать ваш ребенок.

Однако не могу не согласиться и с тем, что несмотря на все вышеперечисленное, ребенку нужно объяснить правила поведения в общественных местах. А это как раз зависит от того, насколько вы в доверительных отношениях со своим ребенком. Знаете ли вы, почему он хочет одеваться именно так? Знаете ли вы о его увлечениях? Что он смотрит, что слушает?

Если вы умеете прислушиваться к своему ребенку, а не смотреть на него только с позиции строгого родителя, то вы сможете понять его внутренний мир и аргументированно донести, почему птички могут испугаться из-за большого охотившегося на них зверя, и что кусать посторонних людей нельзя, даже если очень хочется.

Взрослые, не будьте душными, а дайте возможность детям быть разными, в том числе такими, какими они хотят быть сейчас, даже если это через пирсинг и ирокез, или, как в данном случае, квадроберство. В конце концов, мы все когда-то были подростками, и не каждое наше увлечение нравилось окружающим. Почему бы сейчас не подойти к этому с пониманием.