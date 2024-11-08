Зачем это было красть? Воры вышли на новый уровень

«Я пришла первой и сначала ничего не заметила. Через некоторое время я прошла из одного конца зала в другой и заметила, что на одной вешалке-штанге промежуток около метра», - рассказала одна из основательниц центра Реэт Кальюла.

В центре вторичного использования Ахула многие люди получают помощь. В том числе и те люди, у которых нет денег на оплату вещей, ведь именно для этого и был создан этот центр – для помощи нуждающимся. При этом не извлекая из этого выгоды для себя.

«Когда я начала проверять вещи, оказалось, что и на других вешалка-штангах образовались такие пустоты», - продолжает Кальюла. На данный момент известно примерное количество пропавшей одежды. Другой волонтер Хетти Ююрик уточнила, что были украдены мужские куртки, а также женские черные платья.

«Мы не можем себе представить, зачем ворам было красть у нас, - смеется Хетти. - У нас вещи без ценников. Если человек не может положить что-то в наш ящик для пожертвований, это не проблема, и нам доставляет радость, когда люди получают у нас помощь, а также это соответствует цели нашей деятельности».

Помимо того, что были украдены бесплатные вещи, новый уровень воров проявляется еще и в том, что следов взлома обнаружено не было. По словам сотрудниц центра, ключи от народного Ахула ранее были у многих людей. «У нас нет никакого представления о том, кто может войти в это здание. В Järva Teenused знают о нашей обеспокоенности и обещали поменять замки на дверях в начале этого месяца, но пока они до нас не дошли. Но они точно придут», - сказала Кальюла.

Это не первый раз, когда неизвестные проникают в это здание. В последние месяцы, когда погода ухудшилась, там стали проводить время неизвестные. «Наслаждались яблоками на диванах, а еще развлекались и ломали вешалки в зале. Я хотела бы сказать этим ходокам, что они могли бы сами подобрать огрызки яблок с пола и что в таких разрушениях нет смысла», - сказала Кальюла.

На самом деле, сотрудникам центра надоели подобные незваные гости, и делу был дан официальный ход. «Мы подали заявление в полицию и надеемся, что виновных долго искать не придется», - прокомментировали дальнейшие действия Кальюла и Ююрик.