АНАЛИЗ План изменить конституцию загоняет соцдемов в угол

Сама конституционная поправка относительно лаконична и, по сути, представляет собой компромисс, достигнутый между Социал-Демократами, «Ээсти 200» и Партией реформ. В общих чертах все можно свести к тому, что Партия реформ и «Ээсти 200» с самого начала хотели отобрать право голоса у всех граждан России и обладателей серых паспортов, а соцдемы были против этого. Когда некоторое время назад социал-демократы выступили с альтернативным планом начать регистрацию избирателей, все остальные политические партии раскритиковали его, а Партия реформ и «Ээсти 200» заявили, что продолжат двигаться по пути внесения поправок в конституцию.