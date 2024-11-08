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АНАЛИЗ План изменить конституцию загоняет соцдемов в угол

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Пока неясно, будут ли внесены поправки в конституцию или избирательные права владельцев серых паспортов окажутся судьбоносными.
Пока неясно, будут ли внесены поправки в конституцию или избирательные права владельцев серых паспортов окажутся судьбоносными. Фото: Kollaaž

В четверг коалиция внесла в Рийгикогу законопроект о внесении изменений в конституцию, которые лишат граждан третьих стран права принимать участие в выборах в органы местного самоуправления, но в то же время сохранят его для людей с серыми паспортами и для граждан тех стран, с которым Эстония заключит соответствующий договор.

А вот в какой форме это окажется в конституции – вопрос отдельный.

Сама конституционная поправка относительно лаконична и, по сути, представляет собой компромисс, достигнутый между Социал-Демократами, «Ээсти 200» и Партией реформ. В общих чертах все можно свести к тому, что Партия реформ и «Ээсти 200» с самого начала хотели отобрать право голоса у всех граждан России и обладателей серых паспортов, а соцдемы были против этого. Когда некоторое время назад социал-демократы выступили с альтернативным планом начать регистрацию избирателей, все остальные политические партии раскритиковали его, а Партия реформ и «Ээсти 200» заявили, что продолжат двигаться по пути внесения поправок в конституцию.

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