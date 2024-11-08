С 6 ноября изменились условия универсальной почтовой услуги, в результате чего срок хранения отправлений уменьшился с 15 до семи дней.
Omniva предупреждает: срок хранения посылок сократился
Об этом BNS сообщила пресс-служба логистической компании Omniva. Это изменение касается прежде всего хранения отправлений в почтовых отделениях. На срок хранения посылок в посылочных автоматах оно не повлияет, так как там уже действует семидневный срок хранения.
Изменения не касаются процессуальных документов (официальные письма, выдаваемые для передачи информации в основном судами, судебными исполнителями, банками, государственными и местными органами власти и др.) или услуги международной курьерской доставки EMS (Express Mail Service).
Документы с условиями услуг по доставке посылок и деловой корреспонденции, связанные с этим изменением, будут обновлены в ближайшее время.