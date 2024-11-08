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РИХО ТЕРРАС Правительственный кризис в Германии стал ударом по Европе, выпавшим на самый неподходящий момент

Перевод: Павел Соболев
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Канцлер Германии Олаф Шольц.
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Annegret Hilse / Reuters / Scanpix
  • Напряженность в правительстве Германии была высокой с начала войны в Украине
  • Германии следует провести новые выборы сейчас, а не откладывать их до января
  • Опыт показывает, что будущее правительство обязательно должно быть двухпартийным

С одной стороны, распад немецкого правительства стал исключительно плохим событием, но с другой стороны, он открывает и новые возможности, пишет Рихо Террас, депутат Европарламента («Отечество»).

С одной стороны, развал немецкого правительства - крайне плохая вещь, потому что Европа нестабильна и находится в состоянии войны, в США будет новая администрация, наступил переходный этап, и мы не знаем, как эта администрация поведет себя в будущем. Но! С другой стороны, в произошедшем есть и хороший момент, потому что наконец-то стало понятно, что нынешнее управление было неустойчиво и необходимо найти четкое решение.

Фактически немецкая коалиция начала серьезно давать сбои еще 24 февраля 2022 года, когда началась война. С тех пор коалиция находилась в состоянии напряжения между своими частями. Теперь произошел окончательный разрыв. За этим стоит фундаменталистское понимание сбалансированности государственного бюджета одной из коалиционных партий - либералов (FDP - Свободной демократической партии).

Если до сих пор говорилось, что немецкие либералы были против поддержки Украины, то на самом деле это было не совсем так. Они хотели сбалансированного бюджета и не были готовы брать кредит для оживления экономики и поддержки Украины. Канцлер Олаф Шольц, который обычно является не очень впечатляющим лидером и даже довольно робким, в этом случае был очень прямолинеен и ясно заявил, что партнеру по коалиции нельзя доверять. В то же время стоит иметь в виду, что и либеральный лагерь отнюдь не един. Об этом также свидетельствует уход из партии министра транспорта Фолькера Виссинга, который предпочел остаться в правительстве.

Перспективы Германии в условиях кризиса

Как действовать? Германии следует прислушаться к призыву Фридриха Мерца, лидера Христианско-демократического союза ХДС/ХСС, и провести выборы сейчас, а не откладывать их до нового года. Олаф Шольц хочет устроить выборы в середине января. Это окажет еще худшее воздействие на безопасность и экономическую среду во всем мире, особенно на экономику, поскольку сделает ее еще более нестабильной, чем она есть сейчас.

Конституционная система Германии предусматривает, что только сам канцлер может объявить себе вотум недоверия. Есть ли только нет кандидата в канцлеры, у которого может быть своя совместная коалиция, т.е. такая, у которой будет большинство в парламенте. Но в нынешней ситуации, когда «Зеленые» сплотились с социалистами и Шольцем, немецким консерваторам, то есть ХДС/ХСС, не хватает голосов для этого. Сотрудничество с крайне правой и пророссийской организацией Alternative für Deutschland исключено.

Если дальнейший сценарий состоит в том, что будут новые выборы, будь то сейчас или только в январе, уже ясно, что их результат не может существенно упростить ситуацию. Учитывая нынешнюю исключительно низкую поддержку либералов, они, вероятно, вообще исчезнут из парламента или же попадут туда с очень небольшим количеством мандатов. Таким образом, у ХДС/ХСС нет другого выбора, кроме как войти в коалицию с социалистами.

Следует иметь в виду, что будущее правительство обязательно должно быть двухпартийным. Опыт показывает, что трехпартийные коалиции в Германии просто не работают. Правительства меньшинств функционируют еще реже, и у немцев просто нет такого соответствующего опыта, который был бы продемонстрирован в их политике.

В качестве первого средства выхода из правительственного кризиса Шольц предложил своему давнему доверенному лицу Йоргу Кукису заменить уволенного министра финансов Кристиана Линднера. Упомянутый выше Фолькер Виссинг, оставшись министром транспорта, временно стал исполнять и обязанности министра юстиции.

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