Перспективы Германии в условиях кризиса

Как действовать? Германии следует прислушаться к призыву Фридриха Мерца, лидера Христианско-демократического союза ХДС/ХСС, и провести выборы сейчас, а не откладывать их до нового года. Олаф Шольц хочет устроить выборы в середине января. Это окажет еще худшее воздействие на безопасность и экономическую среду во всем мире, особенно на экономику, поскольку сделает ее еще более нестабильной, чем она есть сейчас.

Конституционная система Германии предусматривает, что только сам канцлер может объявить себе вотум недоверия. Есть ли только нет кандидата в канцлеры, у которого может быть своя совместная коалиция, т.е. такая, у которой будет большинство в парламенте. Но в нынешней ситуации, когда «Зеленые» сплотились с социалистами и Шольцем, немецким консерваторам, то есть ХДС/ХСС, не хватает голосов для этого. Сотрудничество с крайне правой и пророссийской организацией Alternative für Deutschland исключено.

Если дальнейший сценарий состоит в том, что будут новые выборы, будь то сейчас или только в январе, уже ясно, что их результат не может существенно упростить ситуацию. Учитывая нынешнюю исключительно низкую поддержку либералов, они, вероятно, вообще исчезнут из парламента или же попадут туда с очень небольшим количеством мандатов. Таким образом, у ХДС/ХСС нет другого выбора, кроме как войти в коалицию с социалистами.

Следует иметь в виду, что будущее правительство обязательно должно быть двухпартийным. Опыт показывает, что трехпартийные коалиции в Германии просто не работают. Правительства меньшинств функционируют еще реже, и у немцев просто нет такого соответствующего опыта, который был бы продемонстрирован в их политике.

В качестве первого средства выхода из правительственного кризиса Шольц предложил своему давнему доверенному лицу Йоргу Кукису заменить уволенного министра финансов Кристиана Линднера. Упомянутый выше Фолькер Виссинг, оставшись министром транспорта, временно стал исполнять и обязанности министра юстиции.