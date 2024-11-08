На этой неделе в деревне Кайсма в волости Пыхья-Пярнумаа на несколько камер наблюдения попала стая из восьми волков.
ВИДЕО ⟩ В Пярнумаа стая из восьми волков попала на несколько камер наблюдения
Впервые волчья стая была запечатлена в Кайсма камерой Эрки Перника 3 ноября. Несколько дней спустя, 6 ноября, та же самая волчья стая в Кайсма была «поймана» объективом камеры Сандера Ланга, сообщило Эстонское общество охотников.
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По словам охотников, волки в последнее время причинили немало бед. 31 октября преданная семейная собака подверглась нападению волков в деревне Пулли в Пярнумаа (читайте тут).
По данным газеты Sakala, в Вильяндимаа волки погубили трех собак: две собаки были убиты возле Сюргавере, еще одну загрызли на берегу Вийратси - в деревне Вериласке.
Хотя Департамент окружающей среды в понедельник разослал пресс-релиз о том, что с 1 ноября до конца февраля можно будет охотиться на 90 волков, днем позже было объявлено, что охота приостановлена до 4 декабря, о чем сообщал Postimees.