ВИДЕО В Пярнумаа стая из восьми волков попала на несколько камер наблюдения

Впервые волчья стая была запечатлена в Кайсма камерой Эрки Перника 3 ноября. Несколько дней спустя, 6 ноября, та же самая волчья стая в Кайсма была «поймана» объективом камеры Сандера Ланга, сообщило Эстонское общество охотников.

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По словам охотников, волки в последнее время причинили немало бед. 31 октября преданная семейная собака подверглась нападению волков в деревне Пулли в Пярнумаа (читайте тут).

По данным газеты Sakala, в Вильяндимаа волки погубили трех собак: две собаки были убиты возле Сюргавере, еще одну загрызли на берегу Вийратси - в деревне Вериласке.

Хотя Департамент окружающей среды в понедельник разослал пресс-релиз о том, что с 1 ноября до конца февраля можно будет охотиться на 90 волков, днем ​​позже было объявлено, что охота приостановлена ​​до 4 декабря, о чем сообщал Postimees.