ГАЛЕРЕЯ Открытие взлетно-посадочной полосы в Эмари: союзники снова могут прилетать сюда

«Воздушное патрулирование на восточном фланге НАТО имеет чрезвычайное значение, и я рад, что при поддержке Люксембурга нам удалось существенно улучшить качество авиабазы Эмари, что позволит лучше поддерживать и обслуживать как свои самолеты, так и самолеты союзников, а главное, вернуть миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии обратно в Эстонию», - сказал министр обороны Ханно Певкур.

«И ВВС Эстонии, и союзники нуждаются в первоклассных условиях для проведения различных операций, и для этого необходима готовая к эксплуатации авиабаза. Во время ремонта взлетно-посадочная полоса и рулежные дорожки получили новое покрытие, была установлена новая разметка и освещение. Эмари является нашим главным объектом в западном портфеле, и помимо взлетно-посадочной полосы здесь также завершается строительство нового комплекса столовой и казармы», - сказал руководитель западного портфеля Центра оборонных инвестиций (RKIK) Стивен Линков.