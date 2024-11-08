ГАЛЕРЕЯ Открытие взлетно-посадочной полосы в Эмари: союзники снова могут прилетать сюда

В пятницу, 8 ноября, вновь открылась взлетно-посадочная полоса авиабазы Эмари, что позволяет временно размещенной на аэродроме Пярну авиации Сил обороны Эстонии вернуться в Эмари и продолжить принимать участие в миссии воздушного патрулирования НАТО в Эстонии. Ремонт обошелся примерно в 18,5 миллиона евро.
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«Воздушное патрулирование на восточном фланге НАТО имеет чрезвычайное значение, и я рад, что при поддержке Люксембурга нам удалось существенно улучшить качество авиабазы Эмари, что позволит лучше поддерживать и обслуживать как свои самолеты, так и самолеты союзников, а главное, вернуть миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии обратно в Эстонию», - сказал министр обороны Ханно Певкур.