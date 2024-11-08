Новые наводнения в Каталонии. Синоптики прогнозируют экстремальные осадки в ближайшие сутки

Скоплением автомашин, которые принесла вода, заблокировано пространство под мостом. Служба пожарной безопасности Каталонии сообщает, что людей внутри автомобилей нет, завал расчищается.

Картинки с улиц Кадакеса в Жироне ничем не отличаются от кадров из Валенсии. Фото: Europe Press

Наводнения терроризируют Испанию уже несколько недель. Больше всего пострадала провинция Валенсия. Там погибли более 200 человек, разрушены сотни домов, инфраструктуре нанесен ущерб на десятки миллионов евро.

Это наводнение стало самым мощным в Европе за целое столетие.

Улицы Кадакеса в пятницу. Фото: Europe Press

Испанцы винят власти страны в том, что те вовремя не предупредили население о чрезвычайной ситуации, а также в масштабных последствиях разгула стихии.

Прогнозы синоптиков неутешительны. Фото: Europe Press

Ночью в регионе ожидается еще более экстремальная погода, предупреждает метеослужба Каталонии.

По словам синоптиков, сильные дожди будут идти с вечера пятницы до полудня субботы. Интенсивность осадков может 20 мм за 30 минут.

Для сравнения - наводнения в Кадакесе вызвали осадки в 76,8 мм, выпавшие более чем за сутки.

Речь идет об экстремальной ситуации. Фото: Europe Press