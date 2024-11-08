Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) задержало группу преступников, которые под видом гуманитарной помощи незаконно провезли в страну и продали более ста автомобилей. Некоторые из этих машин могли быть привезены из Эстонии.
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В Украине раскрыли мошенников, которые могли продавать автомобили, переданные в дар из Эстонии
В ходе расследования БЭБ установило, что группа людей учредила в Украине благотворительный фонд, который с февраля этого года ввез под видом помощи для вооруженных сил Украины в общей сложности 130 автомобилей различных марок.