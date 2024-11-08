Ушла из жизни Хелле Мери

Хелле Мери родилась 14 марта 1949 года в Рапла, окончила кафедру театрального искусства в Таллиннской государственной консерватории, работала в Эстонском драматическом театре и оставила актерское мастерство в апреле 1992 года, когда ее муж Леннарт Мери (1929-2006) принял должность посла Эстонии в Хельсинки.

С 6 октября 1992 года, когда Леннарт Мери вступил в должность президента Эстонии, Хелле Мери начала исполнять обязанности Первой леди государства.

«Занавес поднялся, и началось представление. Жизнь сама задавала мизансцены», - вспоминала она позже. За девять лет Хелле Мери сформировала роль Первой леди в современной Эстонии, посвятив себя работе в Эстонском обществе Детских деревней SOS, Фонде поддержки Таллиннской детской больницы, Фонде Арно Тали, конкурсу многодетных семей, а также поддерживала деятельность молодежной организации Кайтселийта «Кодутютред».

Президент Алар Карис и Сирье Карис выражают глубокое соболезнование родным и друзьям Хелле Мери.

«Уход Хелле Мери разбивает мне душу, это так неожиданно и больно. Мы встречались несколько раз. Хелле всегда давала мне советы, как сохранять спокойствие и уверенность в любой ситуации как жене президента, оставаясь при этом дружелюбной и заботливой. В это печальное время мое сердце с дочерью Хелле Мери, ее родственниками и друзьями», - сказала Сирье Карис.