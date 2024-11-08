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Около половины выписанных рецептурных лекарств не достигают цели

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Лекарства. Иллюстративное фото.
Лекарства. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

По оценкам фармацевтов, около 50 процентов всех лекарств, назначенных пациентам, не достигают цели, а чрезмерная нагрузка лекарствами наносит вред здоровью.

По мнению фармацевтов, лекарства в Эстонии относительно доступны, дешевы, а рецепты выписывают обширно. «Однако постановка диагноза и выписка рецепта еще не означают эффективного лечения. По эмпирическим оценкам, примерно 50 процентов всех выписанных пациентам лекарств не достигают запланированной цели. Учитывая, что на рецептурные лекарства ежегодно тратится около 400 миллионов евро, нынешняя система использования средств сравнительно расточительна», - отметила главный провизор Союза аптекарей Эстонии Кайди Сарв.

Нерегулярное, нецелесообразное или неправильное применение лекарств, помимо напрасных расходов, приводит к дополнительному ущербу для здоровья, что выражается в увеличении количества госпитализаций или визитов к врачу.

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