Эстонская компания отправит в Украину зенитные ракеты собственного производства

Ракеты предназначены преимущественно для борьбы с дронами и способны поражать цели на высоте до двух километров.

Украинский новостной канал «Укринформ» сообщил, что заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал Анатолий Клычко, встретился в Киеве с руководством компании в пятницу, 8 ноября.

Генеральный директор Frankenburg Technology и бывший канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм на встрече подчеркнул, что цель Эстонии - помочь Украине выиграть эту войну.

«Для этого мы предлагаем новый образец малозатратной ракеты, способной сбивать воздушные цели, в первую очередь беспилотные летательные аппараты», - цитирует «Укринформ» слова Кусти Сальма.

Сальм добавил, что в случае успешного тестирования и одобрения ракет для дальнейшего использования их производство можно было бы наладить в Украине. Стороны уже договорились, что следующим шагом станет согласование финансирования производства ракет.

Клычко подчеркнул, что для Украины крайне важно иметь как можно более широкий арсенал ракетного вооружения, чтобы противостоять российской агрессии. Он призвал иностранных производителей оружия поставлять и тестировать свое вооружение в условиях боевых действий в Украине.

Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies была основана в 2024 году и действует в Эстонии, Латвии и Украине. Компания сосредоточена на разработке и производстве инновационных зенитных ракет, готовых к массовому производству.

К команде компании присоединились несколько ведущих специалистов эстонской оборонной отрасли. В апреле в компанию вошел генерал-майор Вейко-Велло Пальм, а в начале сентября - бывший командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем. Кусти Сальм стал руководителем компании в сентябре.

Собственниками компании являются Таави Мадиберк, Маргус Линнамяэ и Марко Виркебау.