Полиция разыскивает пропавшего 34-летнего Райво

Полицейские проверили больницы и окрестности, но безуспешно. У Райво с собой нет мобильного телефона.

Рост Райво - около 170 см, он худощавого телосложения, с короткими светлыми волосами. Его отличительные черты - вытянутая форма головы и шрамы от операции на висках. Когда он ушел из дома, на нем была черно-белая куртка и черные кроссовки. С собой у него был рюкзак.