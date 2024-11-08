Полиция просит помощи в установлении местонахождения 34-летнего Райво, который ушел из попечительского дома в Тарту в четверг вечером, 7 ноября.
Полиция разыскивает пропавшего 34-летнего Райво
Полицейские проверили больницы и окрестности, но безуспешно. У Райво с собой нет мобильного телефона.
Рост Райво - около 170 см, он худощавого телосложения, с короткими светлыми волосами. Его отличительные черты - вытянутая форма головы и шрамы от операции на висках. Когда он ушел из дома, на нем была черно-белая куртка и черные кроссовки. С собой у него был рюкзак.
Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Райво или кто видел его с четверга, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.