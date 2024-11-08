Netflix и Go3 начинают сотрудничество: одна подписка – две платформы

«Сотрудничество Go3 и Netflix объединяет самые популярные развлекательные платформы в Эстонии, и теперь клиенты могут наслаждаться контентом как Go3, так и Netflix с одной подпиской. Партнерство с Netflix - это важный шаг, который поможет нам еще лучше удовлетворить запросы и предпочтения зрителей в Эстонии», - отметил генеральный директор Go3 Ян Выкрытович, добавив, что, объединив контент обоих сервисов, зрители получат широкий выбор развлечений к предстоящему рождественскому сезону.