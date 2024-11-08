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Netflix и Go3 начинают сотрудничество: одна подписка – две платформы

Перевод: Сергей Светлов
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Логотип Netflix.
Логотип Netflix. Фото: MATEUSZ SLODKOWSKI

Стриминговый сервис Go3 запускает стратегическое партнерство с Netflix, благодаря чему контент обеих платформ стал доступнее для тысяч жителей Эстонии.

«Сотрудничество Go3 и Netflix объединяет самые популярные развлекательные платформы в Эстонии, и теперь клиенты могут наслаждаться контентом как Go3, так и Netflix с одной подпиской. Партнерство с Netflix - это важный шаг, который поможет нам еще лучше удовлетворить запросы и предпочтения зрителей в Эстонии», - отметил генеральный директор Go3 Ян Выкрытович, добавив, что, объединив контент обоих сервисов, зрители получат широкий выбор развлечений к предстоящему рождественскому сезону.

«Цель Netflix - ежедневно предлагать пользователям по всему миру лучший развлекательный контент. Мы хотим, чтобы люди могли удобно наслаждаться любимыми сериалами, фильмами, документальными проектами, а также играми и прямыми трансляциями на всех устройствах. Сотрудничество с Go3 еще больше упростит для зрителей доступ к разнообразному контенту Netflix», - сказала Майя Порчинска, руководитель по развитию бизнеса Netflix в Центральной и Восточной Европе.

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