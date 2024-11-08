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Андрус Ансип: Хелле Мери была предана Эстонии и Леннарту

Перевод: Сергей Светлов
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Андрус Ансип и Хелле Мери.
Андрус Ансип и Хелле Мери. Фото: Peeter Langovits

В пятницу, 8 ноября, в возрасте 75 лет ушла из жизни Хелле Мери, вдова первого президента восстановившей независимость Эстонии Леннарта Мери.

Бывший член Европарламента Андрус Ансип (Партия реформ) сказал Postimees, что Хелле Мери была предана своему супругу Леннарту Мери и Эстонскому государству. «Хелле достойно представляла Эстонию в роли первой леди и в какой-то степени установила тот стандарт, которому затем последовали жены других президентов. Роль первой леди во многом была сформирована именно Хелле Мери», - напомнил Ансип.

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