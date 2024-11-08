Андрус Ансип: Хелле Мери была предана Эстонии и Леннарту

Бывший член Европарламента Андрус Ансип (Партия реформ) сказал Postimees, что Хелле Мери была предана своему супругу Леннарту Мери и Эстонскому государству. «Хелле достойно представляла Эстонию в роли первой леди и в какой-то степени установила тот стандарт, которому затем последовали жены других президентов. Роль первой леди во многом была сформирована именно Хелле Мери», - напомнил Ансип.