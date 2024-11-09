ЕС в гостях у Орбана решил «сделать Европу снова великой»

«Последние выборы не были признаны свободными и справедливыми, поэтому мы должны заявить, что путь Грузии в Европу был остановлен ее лидерами», - указал и премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

В Евросоюзе помнят об искреннем стремлении грузинского народа к членству, заверил глава Евросовета Шарль Мишель, однако «не только в ЕС, но и в других странах» есть сомнения в прозрачности прошедших выборов. «Есть серьезные подозрения в фальсификации, и это требует обстоятельного расследования. Нам нужна ясность в отношении этого процесса, чтобы убедиться, что все было сделано справедливо и прозрачно», - заявил он.

Теперь ожидать выводов Евросоюза о выборах в этой стране и статусе отношений Брюсселя и Тбилиси можно лишь после Совета ЕС по иностранным делам 18 ноября.

Боррель: Украина должна быть за столом, а не в меню

Лидеры 27 стран ЕС коснулись и темы Украины, на этот раз в контексте укрепления европейской обороноспособности и независимости от поддержки США. «Рецептом выживания для Европы» поделился верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его мнению, европейцам необходимо сплотиться, чтобы построить более сильную, суверенную Европу, способную противостоять мировым вызовам, «не отдавая свою безопасность на аутсорсинг».