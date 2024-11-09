Сб, 9.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Гибели человека можно было избежать? Местный житель предупреждал об опасном участке дороги

Перевод: София Солдатенко
Copy
Дорога Тапа-Лообу, где произошло трагическое ДТП.
Дорога Тапа-Лообу, где произошло трагическое ДТП. Фото: Olari Pipenbergi Kuvatõmmis

В пятницу, 8 ноября, в 19:25 в результате ДТП на четвертом километре дороги Тапа-Лообу погиб человек. В тот же вечер с редакцией Virumaa Teataja связался выпускник Тапаской гимназии Олари Пипенберг, который, по его словам, неоднократно обращал внимание волостей Тапа, Кадрина и Департамента транспорта на опасность упомянутого участка дороги.

В феврале этого года Пипенберг написал в волостные управы Тапа и Кадрина. «Предлагаю рассмотреть возможность создания пешеходно-велосипедной дорожки на шоссе Тапа-Лообу (от моста Валгейыги до перекрестка Имасту). На указанном участке на направлениях Тапа-Имасту/Имасту-Тапа много пешеходов и велосипедистов».

Пипенберг добавил: «В качестве альтернативы я рекомендую рассмотреть, например, снижение скорости движения от перекрестка Имасту в направлении Тапа. Например, на данный момент странным фактом является то, что знак ограничения скорости 70 км/ч находится прямо перед мостом Тапа, однако сразу за мостом есть населенный пункт и знак ограничения скорости 40 км/ч».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх