В пятницу, 8 ноября, в 19:25 в результате ДТП на четвертом километре дороги Тапа-Лообу погиб человек. В тот же вечер с редакцией Virumaa Teataja связался выпускник Тапаской гимназии Олари Пипенберг, который, по его словам, неоднократно обращал внимание волостей Тапа, Кадрина и Департамента транспорта на опасность упомянутого участка дороги.
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Гибели человека можно было избежать? Местный житель предупреждал об опасном участке дороги
В феврале этого года Пипенберг написал в волостные управы Тапа и Кадрина. «Предлагаю рассмотреть возможность создания пешеходно-велосипедной дорожки на шоссе Тапа-Лообу (от моста Валгейыги до перекрестка Имасту). На указанном участке на направлениях Тапа-Имасту/Имасту-Тапа много пешеходов и велосипедистов».