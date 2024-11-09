Гибели человека можно было избежать? Местный житель предупреждал об опасном участке дороги

В пятницу, 8 ноября, в 19:25 в результате ДТП на четвертом километре дороги Тапа-Лообу погиб человек. В тот же вечер с редакцией Virumaa Teataja связался выпускник Тапаской гимназии Олари Пипенберг, который, по его словам, неоднократно обращал внимание волостей Тапа, Кадрина и Департамента транспорта на опасность упомянутого участка дороги.