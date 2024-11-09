Спустя месяц после того, как в мусорном контейнере на латвийском пляже в Вентспилсе был найден мертвый новорожденный - второй за короткое время, вечером 15 июля в вентспилсский бэби-бокс положили здорового восьмикилограммового четырехмесячного мальчика - одного из четырех оставленных в латвийских бэби-боксах в этом году малышей. Судя по всему, ребенка не морили голодом или не любили. Вместе с ним оставили одежду, игрушку и записку. Однако общество ждет ответов на вопросы кто выбросил труп новорожденной девочки, который ехал по сортировочной ленте мусорного полигона в Гробини, и почему кто-то так жестоко избавился от недоношенного ребенка, пишет Rus.TVNET.