Закон неприятия потерь: почему молодежь не инвестирует в собственное будущее

«Мужчины могут ощущать социальное давление, что повышает их уверенность и смелость вкладывать более крупные суммы в качестве инвестиций, ведь это как бы обеспечивает их социальный статус», - говорит Кангро.

Женщины, по ее словам, в таких вопросах обычно осторожнее, концентрируются на потенциальных потерях и избегают риска.

«Этот фактор может повлиять и на восприятие ими увеличения взносов во вторую пенсионную ступень. Если мужчины видят, что их друзья или коллеги делают крупные инвестиции, они могут почувствовать необходимость поступать так же. Мужчины чаще, чем женщины, подвержены влиянию окружающих», - добавляет Кангро.

Пенсия для молодых кажется далекой темой

Для молодых людей тема пенсии остается далекой и абстрактной, и на это есть несколько причин.

«У молодых людей существует дистанция между "я сейчас" и "я в будущем", поэтому им не свойственно представлять себя в далеком будущем. Пенсия ассоциируется у них с бабушками и дедушками и никак не связана с их собственной личностью», - отмечает Кангро, объясняя низкий интерес молодежи к увеличению взносов во вторую пенсионную ступень.

К тому же, по ее мнению, молодежь редко располагает свободными средствами. «Зато они чувствуют нестабильность экономики и политики, также все замечают инфляцию. Поэтому неудивительно, что они предпочитают принцип "лучше синица в руках, чем журавль в небе"», - добавляет Кангро.