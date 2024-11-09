По данным Пенсионного регистра Эстонии на данный момент 20 000 человек увеличили взносы во вторую пенсионную ступень до четырех процентов, а более 34 000 человек выбрали шесть процентов. Чаще всего взносы увеличивают люди в возрасте 35–49 лет. Причем мужчины это делают заметно активнее, чем женщины. С чем это связано?
Закон неприятия потерь: почему молодежь не инвестирует в собственное будущее
Смысл увеличения взносов – в обеспечении более высокой пенсии в будущем, что особенно важно, учитывая соотношение средней государственной пенсии и средней зарплаты.
«Статистика показывает, что чаще увеличивают взносы люди среднего возраста, а молодежь мало интересуется подобными темами. Также видно, что мужчины более активно увеличивают свои отчисления: процент тех, кто выбрал шесть процентов вместо четырех, среди них выше, чем среди женщин», - говорит председатель правления LHV Varahalduse Вахур Валлисту.
Закон неприятия потерь
По словам психолога Эве-Марии Кангро, люди, как правило, предпочитают краткосрочные выгоды долгосрочным благам.
«Более высокая ежемесячная зарплата дает ощущение контроля над финансами. Это позволяет удовлетворять ежедневные потребности и приносит удовлетворение», - объясняет она.
По теории неприятия потерь, разработанной экономическими психологами Даниэлем Канеманом и Амосом Тверски, люди гораздо сильнее переживают потерю одной и той же суммы, чем испытывают радость от ее приобретения.
«Таким образом, если человеку нужно отказаться от части зарплаты для дополнительных инвестиций в пенсию, он может почувствовать, что теряет что-то ценное», - объясняет Кангро.
Мужчины склонны к большему риску
В финансовых вопросах мужчины в среднем склонны к большему риску, чем женщины. Психолог объясняет это социальными и культурными нормами, которые поощряют мужчин к риску. Готовность брать на себя больше финансовых рисков влияет на их решения как в инвестициях, так и в пенсионном планировании.
«Мужчины могут ощущать социальное давление, что повышает их уверенность и смелость вкладывать более крупные суммы в качестве инвестиций, ведь это как бы обеспечивает их социальный статус», - говорит Кангро.
Женщины, по ее словам, в таких вопросах обычно осторожнее, концентрируются на потенциальных потерях и избегают риска.
«Этот фактор может повлиять и на восприятие ими увеличения взносов во вторую пенсионную ступень. Если мужчины видят, что их друзья или коллеги делают крупные инвестиции, они могут почувствовать необходимость поступать так же. Мужчины чаще, чем женщины, подвержены влиянию окружающих», - добавляет Кангро.
Пенсия для молодых кажется далекой темой
Для молодых людей тема пенсии остается далекой и абстрактной, и на это есть несколько причин.
«У молодых людей существует дистанция между "я сейчас" и "я в будущем", поэтому им не свойственно представлять себя в далеком будущем. Пенсия ассоциируется у них с бабушками и дедушками и никак не связана с их собственной личностью», - отмечает Кангро, объясняя низкий интерес молодежи к увеличению взносов во вторую пенсионную ступень.
К тому же, по ее мнению, молодежь редко располагает свободными средствами. «Зато они чувствуют нестабильность экономики и политики, также все замечают инфляцию. Поэтому неудивительно, что они предпочитают принцип "лучше синица в руках, чем журавль в небе"», - добавляет Кангро.