Предприятия оборонной промышленности и исследовательские институты Эстонии в этом году подали рекордно большое количество проектов на конкурс заявок Европейского оборонного фонда. Десять из них получат от Министерства обороны софинансирование на общую сумму 1,78 миллиона евро, что является самой большой суммой за всю историю. Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Рекордная сумма ⟩ Минобороны Эстонии поддержит проекты в сфере обороны почти двумя миллионами евро
«Большой интерес эстонских предприятий оборонной промышленности к участию в конкурсе Европейского оборонного фонда обнадеживает. Поэтому мы решили придать ему импульс, выделив дополнительное финансирование в дополнение к ранее запланированному софинансированию», - рассказал канцлер Министерства обороны Каймо Кууск.
«Для Министерства обороны важно оказать максимальную поддержку эстонским исследовательским учреждениям и предприятиям, чтобы обеспечить им наиболее сильные позиции в международном конкурсе заявок Европейского оборонного фонда. Успешные заявки способствуют развитию инноваций здесь и возможностей сотрудничества по всей Европе», - пояснил Кууск.
С заявками на получение государственной поддержки в Министерство обороны было представлено с участием Эстонии 38 проектов, из которых министерство обеспечило софинансирование десяти. В этом году проекты охватывают ряд стратегических областей и инновационных решений, включая киберзащиту, разработку нового поколения решений для ПВО, применение технологий искусственного интеллекта как в военной медицине, так и в сфере военной связи, а также энергосбережение на военных базах.
Кроме того, в этом году в число претендентов входит проект CITADEL Range, который под руководством Эстонии объединяет компании и исследовательские институты из 15 стран-членов ЕС для разработки новых и надежных технологий киберзащиты для совместных панъевропейских киберучений.
В результате реализации проекта будет создана более устойчивая к кибератакам инфраструктура, что позволит проводить киберучения в более широком масштабе и с более высоким качеством. Это поможет укрепить оборону Европейского союза и его способность реагировать на критические ситуации.
Европейский оборонный фонд (EDF) - это программа Европейского союза, в рамках которой сообщество инвестирует около 8 млрд евро в оборонные исследования и разработки в период с 2021 по 2027 год с целью повышения обороноспособности и конкурентоспособности ЕС. По предварительным данным, в этом году в ЕС было подано в общей сложности 298 заявок, что на четверть больше, чем в 2023 году.
Заявки будут оцениваться Европейской комиссией, окончательные результаты конкурса Европейского оборонного фонда этого года станут известны не позднее весны-лета 2025 года.