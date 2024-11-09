Рекордная сумма Минобороны Эстонии поддержит проекты в сфере обороны почти двумя миллионами евро

«Большой интерес эстонских предприятий оборонной промышленности к участию в конкурсе Европейского оборонного фонда обнадеживает. Поэтому мы решили придать ему импульс, выделив дополнительное финансирование в дополнение к ранее запланированному софинансированию», - рассказал канцлер Министерства обороны Каймо Кууск.

«Для Министерства обороны важно оказать максимальную поддержку эстонским исследовательским учреждениям и предприятиям, чтобы обеспечить им наиболее сильные позиции в международном конкурсе заявок Европейского оборонного фонда. Успешные заявки способствуют развитию инноваций здесь и возможностей сотрудничества по всей Европе», - пояснил Кууск.

С заявками на получение государственной поддержки в Министерство обороны было представлено с участием Эстонии 38 проектов, из которых министерство обеспечило софинансирование десяти. В этом году проекты охватывают ряд стратегических областей и инновационных решений, включая киберзащиту, разработку нового поколения решений для ПВО, применение технологий искусственного интеллекта как в военной медицине, так и в сфере военной связи, а также энергосбережение на военных базах.

Кроме того, в этом году в число претендентов входит проект CITADEL Range, который под руководством Эстонии объединяет компании и исследовательские институты из 15 стран-членов ЕС для разработки новых и надежных технологий киберзащиты для совместных панъевропейских киберучений.

В результате реализации проекта будет создана более устойчивая к кибератакам инфраструктура, что позволит проводить киберучения в более широком масштабе и с более высоким качеством. Это поможет укрепить оборону Европейского союза и его способность реагировать на критические ситуации.

Европейский оборонный фонд (EDF) - это программа Европейского союза, в рамках которой сообщество инвестирует около 8 млрд евро в оборонные исследования и разработки в период с 2021 по 2027 год с целью повышения обороноспособности и конкурентоспособности ЕС. По предварительным данным, в этом году в ЕС было подано в общей сложности 298 заявок, что на четверть больше, чем в 2023 году.

Заявки будут оцениваться Европейской комиссией, окончательные результаты конкурса Европейского оборонного фонда этого года станут известны не позднее весны-лета 2025 года.