Проведенный не входящей в парламент Эстонии Партией правых анализ показывает, что решения последних двух правительств в следующем году обойдутся среднестатистической семье с двумя детьми в 1782 евро.
Партия правых: в следующем году среднестатистическая семья заплатит налогов на 1782 евро больше
Об этом партия сообщила BNS в своем комментарии. «Правительство все еще говорит о повышении налогов как о небольших расходах, которые могут принести много пользы, призывая платить пару процентов от своей зарплаты на обеспечение безопасности. Однако как показывает наш анализ, работнику со средней зарплатой в следующем году придется заплатить дополнительно 1782 евро, что более чем эквивалентно одной среднемесячной зарплате», - сказал член правления Партии правых Андрус Каарельсон.
По данным Департамента статистики Эстонии, средняя зарплата в Эстонии в этом году росла очень быстро и в июне достигла 2113 евро. В условиях задыхающейся экономики нет никаких признаков дальнейшего роста в следующем году, в то время как в следующем году будут введены новые налоги, и чистая зарплата составит 1589 евро.
Таким образом, чистая зарплата за год составит 19 068 евро, из которых 1782 евро на повышение налогов - значительная часть, составляющая около 9,35 процента. Эта сумма, как утверждают правые, получена в результате анализа последствий различных решений, принятых так называемой коалицией трех соцпартий и предыдущим правительством Каи Каллас.
По оценкам правых, средняя ставка налога на автомобиль составит около 200 евро, а отмена освобождения от подоходного налога на второго ребенка добавит еще 370 евро. Кроме того, вырастут все акцизы, включая топливный акциз.
«Ко всему прочему, повышение налогов усилит инфляционное давление, что, в свою очередь, приведет к снижению покупательной способности населения», - сказал Каарельсон, добавив, что вызывает недоумение тот факт, что правительство не попросило, например, Министерство финансов провести эти расчеты и опубликовать результаты.
«Люди должны знать, с чем мы столкнемся в следующем году. 1782 евро - немалая сумма для любого эстонского работника. Она составляет около десяти процентов от годовой чистой зарплаты среднего работника, и здесь нужно учитывать значительное падение уровня жизни», - отметил Каарельсон.
В то время как среднестатистический работник потеряет почти десятую часть дохода, признаков намерения экономии расходов в государственном секторе по-прежнему не наблюдается.
«Расходная часть государственного бюджета в следующем году увеличится на 617 миллионов евро, помимо 930 миллионов евро заимствований, которые также пойдут на покрытие повседневных расходов. Другими словами, расходы центрального правительства вырастут, и не будет никаких разговоров о "жестких сокращениях". Зато налогоплательщикам придется сильно сократить свои расходы», - говорит Каарельсон.