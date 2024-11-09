Партия правых: в следующем году среднестатистическая семья заплатит налогов на 1782 евро больше

Об этом партия сообщила BNS в своем комментарии. «Правительство все еще говорит о повышении налогов как о небольших расходах, которые могут принести много пользы, призывая платить пару процентов от своей зарплаты на обеспечение безопасности. Однако как показывает наш анализ, работнику со средней зарплатой в следующем году придется заплатить дополнительно 1782 евро, что более чем эквивалентно одной среднемесячной зарплате», - сказал член правления Партии правых Андрус Каарельсон.

По данным Департамента статистики Эстонии, средняя зарплата в Эстонии в этом году росла очень быстро и в июне достигла 2113 евро. В условиях задыхающейся экономики нет никаких признаков дальнейшего роста в следующем году, в то время как в следующем году будут введены новые налоги, и чистая зарплата составит 1589 евро.

Таким образом, чистая зарплата за год составит 19 068 евро, из которых 1782 евро на повышение налогов - значительная часть, составляющая около 9,35 процента. Эта сумма, как утверждают правые, получена в результате анализа последствий различных решений, принятых так называемой коалицией трех соцпартий и предыдущим правительством Каи Каллас.

По оценкам правых, средняя ставка налога на автомобиль составит около 200 евро, а отмена освобождения от подоходного налога на второго ребенка добавит еще 370 евро. Кроме того, вырастут все акцизы, включая топливный акциз.