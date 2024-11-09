Пропавший 32-летний мужчина найден мертвым

В полицию сообщили об исчезновении Рагнара в ночь на субботу, когда он не вернулся в свой дом в поселке Ряни в волости Камбья. В последний раз его видели в пятницу днем ​​в Эльва, куда он отправился на работу.

С тех пор его близкие не могли с ним связаться. Сначала родственники сами искали его в Эльва и в окрестностях его дома, но не смогли его найти. По телефону с ним также не удавалось связаться, поскольку тот был выключен.

Сегодня, 10 ноября, пресс-служба полиции сообщила, что, к сожалению, Рагнар был найден мертвым.

«Активные поиски Рагнара продолжались, полицейские прочесали окрестности Эльва и собрали информацию о возможных перемещениях пропавшего, были проверены полученные сообщения и Рагнара искали с помощью полицейских собак. Поиски привели к озеру Вереви, где спасатели на гидроциклах проверили озеро. В результате поисков сегодня утром было обнаружено тело Рагнара. Нет оснований подозревать, что смерть наступила в результате преступления», - уточнили в полиции.