Ушел на работу и не вернулся: полиция ищет пропавшего 32-летнего мужчину

В полицию сообщили об исчезновении Рагнара в ночь на субботу, когда он не вернулся в свой дом в поселке Ряни в волости Камбья. В последний раз его видели в пятницу днем ​​в Эльва, куда он отправился на работу.

С тех пор его близкие не могут с ним связаться. Сначала родственники сами искали его в Эльва и в окрестностях его дома, но не смогли его найти. По телефону с ним также не удается связаться, поскольку тот выключен. Полицейские собирают информацию о возможном местонахождении Рагнара, его поиски продолжаются.

У Рагнара короткие волосы. На нем черная толстовка и куртка, темные рабочие брюки и рабочая обувь.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Рагнара или кто видел его с пятницы, сообщить об этом по номеру 112.