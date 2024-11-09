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Ушел на работу и не вернулся: полиция ищет пропавшего 32-летнего мужчину

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Пропавший Рагнар
Пропавший Рагнар Фото: Полиция

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Эльва 32-летнего Рагнара.

В полицию сообщили об исчезновении Рагнара в ночь на субботу, когда он не вернулся в свой дом в поселке Ряни в волости Камбья. В последний раз его видели в пятницу днем ​​в Эльва, куда он отправился на работу.

С тех пор его близкие не могут с ним связаться. Сначала родственники сами искали его в Эльва и в окрестностях его дома, но не смогли его найти. По телефону с ним также не удается связаться, поскольку тот выключен. Полицейские собирают информацию о возможном местонахождении Рагнара, его поиски продолжаются.

У Рагнара короткие волосы. На нем черная толстовка и куртка, темные рабочие брюки и рабочая обувь.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Рагнара или кто видел его с пятницы, сообщить об этом по номеру 112. 

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