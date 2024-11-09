Катар выдаст США руководителей ХАМАС

Примерно две недели назад американские чиновники сообщили катарским коллегам, что те должны прекратить давать убежище лидерам ХАМАС, пишет CNN. Около недели назад Катар согласился и уведомил террористическую группировку, говорят источники телеканала. CNN отмечает, что просьба со стороны американских чиновников последовала после того, как лидеры ХАМАС отвергли неоднократные предложения об освобождении израильских заложников, что было для президента США Джо Байдена приоритетом.

Высокопоставленный представитель ХАМАС назвал сообщения о согласии Катара выслать руководство группировки из Дохи «беспочвенными». Он заявил, что это «тактика давления» и добавил, что подобные заявления уже распространялись ранее без подтверждающих доказательств.

Когда именно лидеры ХАМАС будут высланы из Катара и куда они отправятся, остается неясным. По словам одного из источников CNN, группировке дали мало времени, чтобы покинуть страну. Как возможный вариант рассматривается Турция, но США вряд ли одобрят этот сценарий, пишет CNN. Times of Israel отмечает, что ранее среди вариантов также назывались Иран, Оман, Ливан и Алжир, но эти страны также не удовлетворяли США.

Руководство ХАМАС базируется в Дохе с 2012 года - с тех пор, как оно было вынуждено покинуть свою штаб-квартиру в Дамаске из-за гражданской войны в Сирии, а США обратились к властям Катара с просьбой стать каналом для связи с террористической группировкой.