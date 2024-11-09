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Конфликт бизнесмена с волостной управой привел к закрытию киоска быстрого питания, магазина и автомастерской

Перевод: София Солдатенко
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Киоск быстрого питания Герта Айта в арендованном у волости ангаре. На данный момент киоск больше не работает. Вскоре бизнесмен останется и без ангара.
Киоск быстрого питания Герта Айта в арендованном у волости ангаре. На данный момент киоск больше не работает. Вскоре бизнесмен останется и без ангара. Фото: Erakogu

35-летний Герт Айт управлял киоском быстрого питания, магазином и авторемонтной мастерской в ​​волости Вяйке-Маарья. На данный момент киоск быстрого питания прекратил работу, магазин и автомастерская также будут закрыты. Айт винит в своих бедах волость. По словам юриста волости, причина проблем - самовольство предпринимателя и неоплаченные счета.

Киоск быстрого питания был сделан Гертом Айтом в начале этого года из шестиместного дома на колесах Fiat Ducato 1987 года выпуска. «Было очень весело. Сначала я разобрал все это добро изнутри. В ходе этого выяснилось, что старая алюминиевая крыша вся в мелких дырках. Через них протекала вода. Я отмыл всё до блеска», - рассказал он.

После переоборудования в автомобиле появилось необходимое для киоска быстрого питания оборудование стоимостью почти 5000 евро.

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