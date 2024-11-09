Конфликт бизнесмена с волостной управой привел к закрытию киоска быстрого питания, магазина и автомастерской

Киоск быстрого питания был сделан Гертом Айтом в начале этого года из шестиместного дома на колесах Fiat Ducato 1987 года выпуска. «Было очень весело. Сначала я разобрал все это добро изнутри. В ходе этого выяснилось, что старая алюминиевая крыша вся в мелких дырках. Через них протекала вода. Я отмыл всё до блеска», - рассказал он.