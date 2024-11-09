Российский суд приговорил двух военных из РФ к пожизненному сроку за убийство украинской семьи

Военнослужащих признали виновными в незаконном проникновении в жилище и убийстве общеопасным способом более двух человек, в том числе несовершеннолетних.

По версии следствия, военные в ночь на 28 октября 2023 года проникли в дом семьи Капканец в оккупированной Волновахе и застрелили из автоматов, предназначенных для бесшумной стрельбы, находившихся там девятерых человек.

Были убиты 53-летний Эдуард и 51-летняя Татьяна Капканец, их сыновья Андрей и Александр, жены сыновей Наталья и Екатерина, дети Андрея и Натальи – девятилетняя Анастасия и пятилетний Никита и брат одной из убитых, 20-летний Дмитрий Хотинский.

Соседи семьи в ночь убийства видели, как от дома Капканцов отъехали двое военных на мотоцикле. Этот мотоцикл также попал на камеры видеонаблюдения. Его владельцем оказался один из подсудимых, его задержали через сутки после преступления. На следующий день был задержан второй военный.

Суд рассматривал дело в закрытом режиме, так как в материалах содержатся сведения, составляющие гостайну, сообщил «Коммерсант». По данным источников газеты, подсудимые не признали вину и планируют обжаловать приговор.

Станиславу Рау 28 лет, он родился в Алтайском крае, жил в Петропавловске-Камчатском. Антону Сопову 21 год, он из Приморского края. В феврале 2023 года военный был осужден за дедовщину с причинением вреда здоровью средней тяжести.

Оба были наемниками ЧВК «Вагнер» и отправились на войну в Украине, подписав контракты с Минобороны России. За несколько месяцев до массового убийства они получили государственные награды.