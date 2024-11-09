Кристина Каллас: «Ээсти 200» должна поддержать конкурентоспособность эстонской экономики

Напомнив о других инициативах партии - законодательном закреплении равенства в браке, пересмотре госбюджета, экономии государственных расходов, Каллас обратила внимание однопартийцев на тему поиска выхода из экономического спада, который переживает Эстония.

«Мы стали настоящей скандинавской страной - с высококачественными государственными услугами, высоким уровнем жизни, безопасной страной. Но наша экономика еще не окрепла, чтобы сохранить это», - отметила Каллас.

«Чувство уверенности эстонских предпринимателей в завтрашнем дне и их готовность инвестировать сильно пострадали как от резкого увеличения государственных расходов, которые они вынуждены нести, так и от резкого изменения налоговой политики», - пояснила Каллас.

Лидер партии заверила, что «Ээсти 200» отстаивает интересы предпринимателей. Богатство и процветание Эстонии, качественные общественные услуги, безопасность и спокойствие возникают там, где действует эстонское предпринимательство, не боящееся рисков и открытое ко всему новому.

«Наша задача - работать над тем, чтобы в Эстонии была экологически чистая и недорогая энергия из возобновляемых источников. Наша задача - сделать так, чтобы в Эстонии было легко не только стать, но и оставаться предпринимателем. Наша задача - чтобы уровень образования и профессиональной подготовки жителей Эстонии были на самом высоком уровне в мире», - призвала Каллас.

Однако в Эстонии объективно малочисленное население и еще меньше в Эстонии высококвалифицированных специалистов, готовых уже сегодня приступить к работе. Наличие таких специалистов - это важное условие для привлечения зарубежных инвесторов, пояснила Каллас. Решить эту проблему можно только разумной миграционной политикой, отметила она.

«Мы проводим ряд реформ в сфере образования, чтобы люди, особенно молодежь, обладали знаниями и навыками высочайшего уровня, но мы также должны быть готовы к тому, что эстонские предприятия смогут использовать и зарубежные высококачественные ноу-хау и зарубежных квалифицированных специалистов для развития нашей экономики. Никто никогда не становился процветающим, полагаясь только на свои внутренние силы, но всегда за счет глобального обмена и использования ресурсов», - подчеркнула Каллас.