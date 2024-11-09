Председатель партии «Ээсти 200»Кристина Каллас, выступая в субботу на первом собрании партии, сказала, что как входящая в коалицию сила, «Ээсти 200» обязана принимать смелые решения для повышения конкурентоспособности эстонской экономики, давая людям надежду на то, что Эстония выйдет из кризиса более сильной. Об этом BNS сообщила пресс-служба партии, приводя основные положения речи Каллас.
Кристина Каллас: «Ээсти 200» должна поддержать конкурентоспособность эстонской экономики
«Из группы единомышленников мы превратились в действующую политическую организацию, которая несет ответственность за управление эстонским государством. Для нас это произошло очень быстро, по сути, за четыре года. Полтора года назад у нас было только правление из 9 человек и команды в 10 местных советах», - напомнила Каллас.
По ее словам, на сегодня в Рийгикогу работает фракция из 13 человек, член партии является спикером парламента, партийцы из Eesti 200 возглавляют МИД, Министерство образования, отвечают за функционирование правового государства, реализацию политики Эстонии в области оборонной политики, экологической политики, защиты основных прав и формирования политики Эстонии в отношении ЕС, возглавляют эстонскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, занимают ведущие должности в руководстве Таллинном.
Каллас напомнила, что партия инициировала масштабные реформы в сфере образования. «Образование в Эстонии находится в хорошей форме, им всегда хорошо управляли, и образование было самостоятельной ценностью в эстонском государстве и в эстонском культурном пространстве. Но ни одно хорошее дело не может оставаться хорошим без того, чтобы меняющийся мир вокруг нас не заставлял меняться», - отметила она.
По словам Каллас, с самого начала своей деятельности партия выступала за единую эстонскую школу. «Сегодня, спустя 30 лет после восстановления независимости Эстонии, это наконец-то стало реальностью. Однако этот путь не закончен, он только начинается, и поэтому "Ээсти 200" должна решительно, профессионально, со знанием дела отстаивать создание единой эстонской школы, какие бы финансовые ярлыки к ней ни приклеивали и какие бы политические причины ни приводили для ее неосуществимости», - отметила Каллас.
Напомнив о других инициативах партии - законодательном закреплении равенства в браке, пересмотре госбюджета, экономии государственных расходов, Каллас обратила внимание однопартийцев на тему поиска выхода из экономического спада, который переживает Эстония.
«Мы стали настоящей скандинавской страной - с высококачественными государственными услугами, высоким уровнем жизни, безопасной страной. Но наша экономика еще не окрепла, чтобы сохранить это», - отметила Каллас.
«Чувство уверенности эстонских предпринимателей в завтрашнем дне и их готовность инвестировать сильно пострадали как от резкого увеличения государственных расходов, которые они вынуждены нести, так и от резкого изменения налоговой политики», - пояснила Каллас.
Лидер партии заверила, что «Ээсти 200» отстаивает интересы предпринимателей. Богатство и процветание Эстонии, качественные общественные услуги, безопасность и спокойствие возникают там, где действует эстонское предпринимательство, не боящееся рисков и открытое ко всему новому.
«Наша задача - работать над тем, чтобы в Эстонии была экологически чистая и недорогая энергия из возобновляемых источников. Наша задача - сделать так, чтобы в Эстонии было легко не только стать, но и оставаться предпринимателем. Наша задача - чтобы уровень образования и профессиональной подготовки жителей Эстонии были на самом высоком уровне в мире», - призвала Каллас.
Однако в Эстонии объективно малочисленное население и еще меньше в Эстонии высококвалифицированных специалистов, готовых уже сегодня приступить к работе. Наличие таких специалистов - это важное условие для привлечения зарубежных инвесторов, пояснила Каллас. Решить эту проблему можно только разумной миграционной политикой, отметила она.
«Мы проводим ряд реформ в сфере образования, чтобы люди, особенно молодежь, обладали знаниями и навыками высочайшего уровня, но мы также должны быть готовы к тому, что эстонские предприятия смогут использовать и зарубежные высококачественные ноу-хау и зарубежных квалифицированных специалистов для развития нашей экономики. Никто никогда не становился процветающим, полагаясь только на свои внутренние силы, но всегда за счет глобального обмена и использования ресурсов», - подчеркнула Каллас.