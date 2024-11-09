Узнайте, где проводили осенние каникулы жители Эстонии

Статистика банковских карт Citadele демонстрирует, что во время осенних каникул больше всего денег жители Эстонии тратили в Италии, Финляндии и Испании. «Эти направления для отдыха стабильно популярны, несмотря на рост цен, - пояснила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. - Осенью в Южной Европе по нашим меркам еще достаточно тепло, но основной туристический сезон уже завершен. Финляндия же популярна из-за близости и тесной связи с Эстонией».

Средняя сумма оплаты по картам в Италии составляла 39 евро, в Финляндии - 13 евро, в Испании - 24 евро. В прошлом году, осенью 2023 года, жители Эстонии больше всего тратили в Финляндии, а также в Латвии и Турции.

Зимой жители Эстонии активнее всего путешествовали в Объединенные Арабские Эмираты, однако, согласно данным банковских карт, осенью это направление стало менее популярным. По словам Хакиайнен, причина в том, что туристический сезон в ОАЭ приходится на зиму и раннюю весну, когда температура там более комфортна.