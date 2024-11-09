В период осенних школьных каникул в этом году жители Эстонии потратили больше всего денег в Италии, Финляндии и Испании, а вот популярность излюбленного зимнего направления, Объединенных Арабских Эмиратов, снизилась. Эксперты банка Citadele проанализировали данные банковских платежей.
Узнайте, где проводили осенние каникулы жители Эстонии
Статистика банковских карт Citadele демонстрирует, что во время осенних каникул больше всего денег жители Эстонии тратили в Италии, Финляндии и Испании. «Эти направления для отдыха стабильно популярны, несмотря на рост цен, - пояснила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. - Осенью в Южной Европе по нашим меркам еще достаточно тепло, но основной туристический сезон уже завершен. Финляндия же популярна из-за близости и тесной связи с Эстонией».
Средняя сумма оплаты по картам в Италии составляла 39 евро, в Финляндии - 13 евро, в Испании - 24 евро. В прошлом году, осенью 2023 года, жители Эстонии больше всего тратили в Финляндии, а также в Латвии и Турции.
Зимой жители Эстонии активнее всего путешествовали в Объединенные Арабские Эмираты, однако, согласно данным банковских карт, осенью это направление стало менее популярным. По словам Хакиайнен, причина в том, что туристический сезон в ОАЭ приходится на зиму и раннюю весну, когда температура там более комфортна.
Жители Латвии, у которых школьные каникулы были в то же время, что и у эстонцев, чаще всего путешествовали в Испанию, Германию и Италию. Средняя сумма расходов в Испании составила 32 евро, в Германии - 23 евро, а в Италии - 33 евро. «Эти три страны были наиболее популярны среди латвийцев и на прошлых осенних каникулах. Германия важна для них, как место для отдыха и шопинга», - отметила Хакиайнен.
В последние годы из-за инфляции цены на авиабилеты и расходы на месте в популярных туристических направлениях значительно возросли.
«Много говорят о том, что люди ищут менее известные и, следовательно, более дешевые места для отдыха, и в Европе на этом фоне стала выделяться Албания. По клиентам из Латвии мы видим, что этой осенью в Албании картами платили чаще, чем в прошлом году, но среди эстонцев такого тренда пока не наблюдается. Однако изменения в уровне цен всегда сказываются на поведении людей с задержкой, так что Албания и другие альтернативные направления могут набрать популярность среди жителей Эстонии, например, следующей весной или осенью», - пояснила Хакиайнен.