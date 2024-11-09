ВЕРА ИДЕТ В РЕСТОРАН Как «Наполеон» победил айтишников и готовится к победе над милыми дамами

С виду кафе как кафе: большие окна с красивой вывеской прямо на стекле, легкий французский акцент в интерьере, чисто, светло. Под репродукцией картины, изображающей сладкую в данном контексте парочку - Бонапарта с Жозефиной - бумажная сумка для курьера: заказ на имя, правильно, Камиллы. Надеюсь, ее фамилия не де Буа-Траси? Впрочем, в кафе Napoleon все может быть!