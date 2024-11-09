В четверг в полдень, 7 ноября, жители Пайде толпились у дверей обновленного Mini-Rimi, чтобы своими глазами увидеть один из новейших небольших магазинов Эстонии и воспользоваться современными решениями для оплаты товаров.
Фото и видео ⟩ Открытие нового магазина вызвало ажиотаж: у двери образовалась большая очередь
Заведующая пайдеского Mini-Rimi Анника Нымм сказала, что это настоящий праздник, поскольку за несколько недель магазин приобрел совершенно другой вид и, по ее мнению, теперь он просторный и светлый. «Мое любимое место в этом магазине теперь - уголок пекарни, который раньше был местом с темными стенами и немного тусклым, а теперь он полон света», - радовалась она.
Также она очень довольна заменой холодильников и морозильников во всем магазине. «Ими удобнее пользоваться как покупателям, так и сотрудникам при выкладке товаров. Стеклянные двери просвечивают, товар хорошо виден», - похвалила она новую технику.
Вся холодильная система также во много раз более энергоэффективна, чем старая, что, безусловно, сократит ежедневные расходы магазина. По словам Нымм, той же цели служит и замененное потолочное освещение, которое перешло на энергосберегающие светодиодные лампы.
Нымм добавила, что площадь магазина в 800 квадратных метров такая же, но с другим расположением полок пространства стало больше.
По случаю открытия пайдеского Mini-Rimi до вечера 11 ноября действует несколько специальных скидок, которые привлекут людей посетить обновленный магазин. Нымм отметила, что ассортимент товаров также немного обновился и увеличился в каждой категории товаров. «Мы также скорректировали политику в отношении ценников: белые ценники - это обычные цены, желтые - скидки, розовые - предложения по карте клиента», - уточнила она.
Руководитель отдела форматов Rimi Eesti Food AS Елена Литвинович сказала, что пайдеский Mini-Rimi был последним из их магазинов, в котором не было касс самообслуживания и возможности использования приложения.
Помимо касс самообслуживания в магазине остались две обычные кассы. "Выбор есть, кто хочет - идет на кассу, кто хочет - обслуживает себя сам, а самые продвинутые в технологиях сканируют покупки на смартфоне и оплачивают через приложение», - перечислила варианты Литвинович.
Продавцы не потеряли работу из-за появления касс самообслуживания. Вместе с заведующей в магазине продолжают работать 12 человек. «Распределение рабочих обязанностей может быть немного изменилось, но нехватки работы в магазине точно нет», - сказала Литвинович.
По словам Литвинович, необычно и то, что в соседнем здании с пайдеским Mini-Rimi теперь работает инновационный автомат для тары, куда не нужно помещать бутылки одну за другой, а можно забросить до 150 упаковок с маркировкой тары. Пластиковые, металлические и стеклянные бутылки можно сдавать одновременно.
Обновления Mini-Rimi обошлись примерно в 400 000 евро.
Посетившая обновленный магазин Анна Райски отметила, что магазин теперь очень красивый, светлый и просторный. Она также похвалила расположение полок. Однако больше всего ее порадовали скидки, сделанные по случаю открытия.