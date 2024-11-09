Фото и видео Открытие нового магазина вызвало ажиотаж: у двери образовалась большая очередь

Заведующая пайдеского Mini-Rimi Анника Нымм сказала, что это настоящий праздник, поскольку за несколько недель магазин приобрел совершенно другой вид и, по ее мнению, теперь он просторный и светлый. «Мое любимое место в этом магазине теперь - уголок пекарни, который раньше был местом с темными стенами и немного тусклым, а теперь он полон света», - радовалась она.

Также она очень довольна заменой холодильников и морозильников во всем магазине. «Ими удобнее пользоваться как покупателям, так и сотрудникам при выкладке товаров. Стеклянные двери просвечивают, товар хорошо виден», - похвалила она новую технику.

Вся холодильная система также во много раз более энергоэффективна, чем старая, что, безусловно, сократит ежедневные расходы магазина. По словам Нымм, той же цели служит и замененное потолочное освещение, которое перешло на энергосберегающие светодиодные лампы.

Нымм добавила, что площадь магазина в 800 квадратных метров такая же, но с другим расположением полок пространства стало больше.

По случаю открытия пайдеского Mini-Rimi до вечера 11 ноября действует несколько специальных скидок, которые привлекут людей посетить обновленный магазин. Нымм отметила, что ассортимент товаров также немного обновился и увеличился в каждой категории товаров. «Мы также скорректировали политику в отношении ценников: белые ценники - это обычные цены, желтые - скидки, розовые - предложения по карте клиента», - уточнила она.