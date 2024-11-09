Цель Путина не должна стать неожиданностью для тех, кто следил за его выступлениями на протяжении последних 25 лет, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Только один из моментов в последней речи Путина заслуживает внимания
В выступлении президента России Владимира Путина перед Валдайским форумом стоит отметить лишь один момент. Целью военной агрессии России против Украины он назвал создание нового мирового порядка, который должен сломить доминирование США или Запада в целом.
Такая формулировка довольно точно совпадает с заявленной главой КНР Си Цзиньпином целью, которая состоит в сотрудничестве с Россией. Заявленная цель российского президента не должна стать неожиданностью для тех, кто следил за его выступлениями на протяжении последних 25 лет. В другой части своей речи он лишь пытался убедить слушателей в том, что потери, понесенные Россией от нападения на Украину, незначительны.
Классическим примером российской коммуникационной тактики можно считать объяснение президента, согласно которому наступление украинской армии в Курской области было результатом стратегии, выбранной российской армией для изматывания украинской армии. Это означает, что российский президент сомневается в том, что его армия сможет в ближайшее время вернуть контроль над утраченными районами Курской области.
Представителю оккупационных властей Крыма разрешили присутствовать на очередном Всемирном форуме городов, организованном ООН в Каире. ООН, похоже, неспособна выполнить свои собственные резолюции. Генсек ООН, мягко говоря, испытывает трудности с выполнением своих обязанностей.
Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод под Саратовом. Пауза в подобных атаках, продлившаяся более месяца, связана с давлением администрации президента США на Украину. Сообщается, что стратеги президента Джо Байдена сочли нападения на российские нефтяные объекты неподходящими для предвыборной кампании кандидата в президенты от Демократической партии.
Высказывались опасения, что такие атаки могут вызвать рост цен на нефть или что эти попытки каким-то образом побудят Россию эскалировать военные действия. Как мы видим сейчас, от подобных стратегий страдает только Украина.
Во вчерашней воздушной атаке на украинские города российская армия применила одну баллистическую ракету «Искандер», четыре крылатые ракеты Х-59 и 92 иранских беспилотника «Шахед». ПВО Украины уничтожили все крылатые ракеты и 62 беспилотника. Кроме того, 26 дронов были заземлены электроникой. Ракета «Искандер», судя по всему, поразила цель в Одесской области. Один дрон также поразил дом в Киеве, где находится резиденция посла Эстонии.
Сегодня ночью российская армия повторила воздушный удар с использованием 51 иранского беспилотника, из которых украинские ПВО уничтожили 32, 18 приземлились в результате радиоэлектронных помех. Обломки дронов стали причиной пожаров в нескольких городах, которые ежедневно подвергаются атакам российской армии. В Харькове была применена планирующая бомба, которая на этот раз взорвалась на одной из главных улиц города.
Положение на поле боя
На фронтах активность наступлений российской армии остается на том же уровне, что и в предыдущие дни.
На направлении Курской области российская армия пока не смогла начать наступление, и ситуация остается неизменной.
В направлении Харькова ситуация не изменилась. В районе Волчанска шли бои.
В направлении Купянска и Лимана продолжается активное наступление армии РФ, которое вчера не принесло ей прогресса. На Северском направлении активность российской армии вчера возросла в районе населенного пункта Белогоровка, однако улучшить свои позиции агрессору не удалось.
Российские части бездействовали в районе Бахмута. Усилились нападения в Торецке и его окрестностях. Пока сообщений о том, что российская армия добилась каких-либо устойчивых успехов, не поступало.
Интенсивность наступления российской армии в направлении Покровска вчера еще очевиднее возросла. К юго-западу от Донецка продолжается очень активное наступление россиян. На обоих данных направлениях российской армии удалось улучшить свои позиции.
На Южном фронте российские части пытаются проявить большую активность в направлении Орехово, но линия фронта остается на прежнем месте. Бои на левом берегу Днепра и на островах продолжаются, но существенных изменений они не принесли.
Потери российской армии остаются стабильными - от 1400 до 1700 человек в день. Большинство атак осуществляется небольшими группами пехоты. Потери бронетехники значительны, особенно это касается БМП и артиллерийских систем, танки же российской армией в атаках используются в небольшой степени.