РАЙНЕР САКС Только один из моментов в последней речи Путина заслуживает внимания

Высказывались опасения, что такие атаки могут вызвать рост цен на нефть или что эти попытки каким-то образом побудят Россию эскалировать военные действия. Как мы видим сейчас, от подобных стратегий страдает только Украина.

Во вчерашней воздушной атаке на украинские города российская армия применила одну баллистическую ракету «Искандер», четыре крылатые ракеты Х-59 и 92 иранских беспилотника «Шахед». ПВО Украины уничтожили все крылатые ракеты и 62 беспилотника. Кроме того, 26 дронов были заземлены электроникой. Ракета «Искандер», судя по всему, поразила цель в Одесской области. Один дрон также поразил дом в Киеве, где находится резиденция посла Эстонии.

Сегодня ночью российская армия повторила воздушный удар с использованием 51 иранского беспилотника, из которых украинские ПВО уничтожили 32, 18 приземлились в результате радиоэлектронных помех. Обломки дронов стали причиной пожаров в нескольких городах, которые ежедневно подвергаются атакам российской армии. В Харькове была применена планирующая бомба, которая на этот раз взорвалась на одной из главных улиц города.

Положение на поле боя

На фронтах активность наступлений российской армии остается на том же уровне, что и в предыдущие дни.

На направлении Курской области российская армия пока не смогла начать наступление, и ситуация остается неизменной.

В направлении Харькова ситуация не изменилась. В районе Волчанска шли бои.