В этом выпуске передачи «Своя правда» речь пойдет о фигуре матери в нашей жизни. Как отношения с мамой влияют на человека в течение всей его жизни, почему нужно обязательно прорабатывать детские травмы и как сделать так, чтобы уже ваши дети росли в комфортной и безопасной с психологической точки зрения среде - все эти вопросы обсуждают гости и эксперты в студии.
Видео ⟩ Консультант по позитивному родительству: физические наказания недопустимы
Консультант программы осознанного родительства «Невероятные годы» Мария Жукова, которая приняла участие в передаче, подчеркнула, что физические методы воспитания ребенка ни в коем случае нельзя использовать.
«Физическое воспитание, физическое насилие - запрещено на любом уровне и это нельзя ни к кому применять. Помимо того, что ребенок учится дисциплине, он учится еще и страху. Это ломает человека. И вот такие программы как »Невероятные годы« учат позитивному родительству как раз с той точки зрения, что если ты хочешь достичь того, чтобы ребенок слушался - как сделать так, чтобы и твои потребности были удовлетворены, и ребенок был бы воспитан благополучно и его потребности были бы тоже удовлетворены и соблюдалась бы такая модель: "Мы с тобой партнеры в отношениях, но я несу ответственность, я ставлю границы, но обучаю тебя так в этой жизни, чтобы ты был и самостоятельным, и дисциплина была, и играл ты и наслаждался жизнью и детством"», - подчеркнула Жукова.
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Твоя ж мать!» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.