Видео Консультант по позитивному родительству: физические наказания недопустимы

«Физическое воспитание, физическое насилие - запрещено на любом уровне и это нельзя ни к кому применять. Помимо того, что ребенок учится дисциплине, он учится еще и страху. Это ломает человека. И вот такие программы как »Невероятные годы« учат позитивному родительству как раз с той точки зрения, что если ты хочешь достичь того, чтобы ребенок слушался - как сделать так, чтобы и твои потребности были удовлетворены, и ребенок был бы воспитан благополучно и его потребности были бы тоже удовлетворены и соблюдалась бы такая модель: "Мы с тобой партнеры в отношениях, но я несу ответственность, я ставлю границы, но обучаю тебя так в этой жизни, чтобы ты был и самостоятельным, и дисциплина была, и играл ты и наслаждался жизнью и детством"», - подчеркнула Жукова.