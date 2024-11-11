Видео Психолог: детей можно воспитывать, не портя с ними отношения

В передаче приняла участи и психолог Юлия Лаанеметс, которая подчеркнула, что времена изменились и сегодня существует множество исследований, как выстраивать отношения с детьми, не портя с ними отношения и не ломая им психику.

«На данный момент есть много исследований по поводу того, что детей можно воспитывать - в том числе, прививать им любовь к порядку, дисциплину и так далее - совсем другими методами, не портя отношения с детьми и не руша их психику. На данный момент у нас есть уйма материалов, есть программа "Невероятные годы" для родителей, есть те же самые терапевты, книги, передачи, подкасты и так далее, где можно учиться быть позитивным родителем», - сказала психолог.