В этом выпуске передачи «Своя правда» речь пойдет о фигуре матери в нашей жизни. Как отношения с мамой влияют на человека в течение всей его жизни, почему нужно обязательно прорабатывать детские травмы и как сделать так, чтобы уже ваши дети росли в комфортной и безопасной с психологической точки зрения среде - все эти вопросы обсуждают гости и эксперты в студии.
Видео ⟩ Психолог: детей можно воспитывать, не портя с ними отношения
В передаче приняла участи и психолог Юлия Лаанеметс, которая подчеркнула, что времена изменились и сегодня существует множество исследований, как выстраивать отношения с детьми, не портя с ними отношения и не ломая им психику.
«На данный момент есть много исследований по поводу того, что детей можно воспитывать - в том числе, прививать им любовь к порядку, дисциплину и так далее - совсем другими методами, не портя отношения с детьми и не руша их психику. На данный момент у нас есть уйма материалов, есть программа "Невероятные годы" для родителей, есть те же самые терапевты, книги, передачи, подкасты и так далее, где можно учиться быть позитивным родителем», - сказала психолог.
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Твоя ж мать!» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.