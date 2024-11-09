Чемпионат Эстонии по футболу завершился! Хотя «Левадия» уже давно обеспечила себе первое место, за другие призовые места шла упорная борьба, закончившаяся в итоге для «Флоры» безрадостно: команда стала четвертой.
ФОТО ⟩ Константину Васильеву устроили яркие проводы, но «Флора» после долгого перерыва осталась без медалей
Перед последним туром на кону были путевки в еврокубки, то есть второе и третье место. Козыри были в руках «Нымме Калью» и «Пайде», «Флоре» пришлось полагаться на других, но конкуренты не протянули руку помощи!
«Нымме Калью», в принципе, довольно быстро дал понять, что возьмет свое дома против «Вапруса» из Пярну. На 27-й минуте счет открыл Гильерме Смит, а перед перерывом Ромми Сихт удвоил преимущество.
Однако совершенно спокойно довести игру до конца не удалось. Энрико Веэнсалу на 67-й минуте сократил разрыв. Однако «Нымме Калью», несколько лет подряд отсутствовавший в Европе, на этот раз не допустил ошибки и заслуженно получил серебро!
В Пайде же, когда уже на пятой минуте игры против «Левадии» хозяева вышли вперед (гол забил Абдули Сисей), на трибунах началась вечеринка. Слышалось как женское улюлюканье, так и мужской рев. Далее последовала «мексиканская волна» и настоящая песня болельщиков, что довольно необычно - как правило, в Пайде на трибунах царит тишина. Это показывает, как много для команды значит место в тройке призеров.
Фактически же болельщики обеих команд оставались довольны. Болельщики «Левадии» продемонстрировали это пиротехникой, из-за чего главный арбитр Йоонас Яановитс даже приостановил игру на 34-й минуте.
Когда диктор стадиона объявил, что Сергей Зенев вывел в Таллинне «Флору» вперед в матче против «Калева», на трибунах в Пайде были недовольные реакции.
Но жизнь «Пайде» стала легче уже на 14-й минуте игры, когда вратарь «Левадии» Карл Андре Валлнер снес соперника и получил красную карточку. Если «Левадии» и стоит искать каплю дегтя в бочке с медом, то это то, что Валлнер теперь пропустит первую игру следующего сезона.
На 25-й минуте Роби Саарма сделал счет 2:0. Вечеринка, уже начавшаяся на трибунах, набрала еще большие обороты, «мексиканская волна» пошла еще круче. Помимо людей, медаль приветствовали и небесные силы, так как после второго гола «Пайде» вдруг выглянуло солнце.
Когда Дмитрий Епихин сделал счет 3:0 во втором тайме, все напряжение на трибунах исчезло. Из звуковой системы стадиона звучала песня Сары Пэриш Ti Amot, барабаны били в соответствующем ритме, а зрители кричали в такт мелодии. Рекордная аудитория в 682 человека, собравшаяся на стадионе с искусственным покрытием в Пайде, ждала финального свистка, чтобы в полной мере отпраздновать успех.
В общем, в Пайде проводы сезона завершились в пении и танцах. Ведь для обеих сторон турнир завершился бурно и эмоционально. Золото - «Левадии», бронза - «Пайде»!
«Флора» успешно справилась с тем, что было в ее собственных руках, играя дома против таллиннского «Калева». На 21-й минуте ветеран Сергей Зенев открыл счет великолепным ударом ножницами, перед перерывом точны были его молодые партнеры Тони Варьюнд и Никита Михайлов.
На 59-й минуте Тристан Тоомас Теэвяли отыграл один мяч, но в Лиллекюла ситуация так и не стала напряженной. Последнюю нотку беспокойства убрали Варьюнд и Зенев, забившие еще по голу.
Это также была и последняя игра Константина Васильева. 40-летняя легенда символично вышла на поле на 87-й минуте.
«Флора» проводила его из большого футбола сегодня на фоне уверенной победы со счетом 5:1, но в целом сезон получился провальным. Последний раз флорасцы не попадали в тройку лидеров в 2016 году.
Теперь им снова придется полагаться на своих конкурентов. «Флора» сможет попасть в Европу только в том случае, если команда, финишировавшая в тройке лучших, весной станет обладателем кубка. Сами флорасцы уже вылетели из этого турнира.
Поражение «Калева» означало, что они закончили сезон на предпоследнем месте, опередив только «Нымме Юнайтед». Поэтому, чтобы остаться в высшем дивизионе, им придется сыграть в переходных играх, скорее всего, с «Виймси».
Сегодня же нарвский «Транс» проиграл дома команде «Курессааре» 0:2, а «Нымме Юнайтед» потерпел домашнее поражение от тартуской «Таммеки» со счетом 1:2.