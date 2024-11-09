ФОТО Константину Васильеву устроили яркие проводы, но «Флора» после долгого перерыва осталась без медалей

Перед последним туром на кону были путевки в еврокубки, то есть второе и третье место. Козыри были в руках «Нымме Калью» и «Пайде», «Флоре» пришлось полагаться на других, но конкуренты не протянули руку помощи!

«Нымме Калью», в принципе, довольно быстро дал понять, что возьмет свое дома против «Вапруса» из Пярну. На 27-й минуте счет открыл Гильерме Смит, а перед перерывом Ромми Сихт удвоил преимущество.

Однако совершенно спокойно довести игру до конца не удалось. Энрико Веэнсалу на 67-й минуте сократил разрыв. Однако «Нымме Калью», несколько лет подряд отсутствовавший в Европе, на этот раз не допустил ошибки и заслуженно получил серебро!

В Пайде же, когда уже на пятой минуте игры против «Левадии» хозяева вышли вперед (гол забил Абдули Сисей), на трибунах началась вечеринка. Слышалось как женское улюлюканье, так и мужской рев. Далее последовала «мексиканская волна» и настоящая песня болельщиков, что довольно необычно - как правило, в Пайде на трибунах царит тишина. Это показывает, как много для команды значит место в тройке призеров.

Фактически же болельщики обеих команд оставались довольны. Болельщики «Левадии» продемонстрировали это пиротехникой, из-за чего главный арбитр Йоонас Яановитс даже приостановил игру на 34-й минуте.