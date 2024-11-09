Оппозиция в Таллинне ждет от мэра объяснений о сроках закрытия Рождественского рынка

В пресс-службе отметили, что центристы просят мэра Евгения Осиновского высказать свое мнение по поводу планов досрочно закрыть Рождественский рынок на Ратушной площади.

Депутат Каринэ Оганесян хотела бы получить от мэра ответ на вопрос, почему решено закрыть Рождественский рынок 27 декабря, хотя впереди еще новогодние торжества.

По словам Оганесян, таллиннский Рождественский рынок уже много лет радует многих жителей площади в зимнее время, развлекая как местных жителей, так и приезжих.

«Сказочная атмосфера Рождественского рынка стала визитной карточкой Таллинна. У нас есть повод для гордости: наш Рождественский рынок признан лучшим в Европе, и ради него в город продолжают приезжать гости из разных стран», - отметила Оганесян.

«В прошлом Рождественский рынок давал жителям и гостям города ощущение оживления и активности даже после праздников, когда у многих людей выходные дни и у детей - школьные каникулы», - напомнила депутат.

По словам Оганесян, вызывает удивление, что возглавляемая социал-демократами городская управа Таллинна хочет закрыть Рождественский рынок сразу после Рождества, лишив людей возможности посещать его во время январских школьных каникул.

Помимо того, что Рождественский рынок является местной достопримечательностью, его досрочное закрытие повлияет и на конкурентоспособность Таллинна как туристического города. Оганесян напомнила, что в предыдущие годы естественным окончанием праздничного сезона было начало января.

По оценке оппозиции, социал-демократы явно не заботятся о людях и о том, как раннее закрытие Рождественского рынка отразится на бизнесе предприятий в Старом городе.

«Рождественский рынок и главная рождественская елка страны на площади привлекают в Старый город Таллинна в зимний сезон как местных жителей, так и туристов, которые в это же время посещают магазины, рестораны и другие предприятия Старого города. Городским властям следует помнить, что рождественский рынок является важным сезонным экономическим магнитом и существенным элементом праздничной туристической привлекательности города», - сказала Оганесян, добавив, что в обязанности горсобрания Таллинна входит отстаивать интересы жителей города и местных предприятий и предоставлять людям возможность наслаждаться долгим праздничным сезоном.