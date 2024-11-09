Новый обитатель Таллиннского зоопарка любит пугать людей

«По словам коллег в Варшаве, он все время наблюдает за людьми и очень любит их пугать. Если он видит, что его боятся, он сразу подпрыгивает и бьет носом по стеклу», - рассказала в программе Ringvaade куратор Таллиннского зоопарка Юлия Колпакчи.

Двойка, представитель очень редкого вида крокодилов, родился в зоопарке и прожил там всю свою жизнь. Сотрудники Варшавского зоопарка также обнаружили потрясающий талант: Двойка известен как отличный синоптик. Если Двойка думает, что пойдет дождь, он отказывается выходить на улицу, даже если небо совершенно безоблачное. По словам смотрителей зоопарка, предсказания Двойки всегда сбываются.

По мнению Колпакчи, крокодил хорошо адаптируется к новому месту жительства. «Надеюсь, ему понравится в нашем зоопарке», - добавила она.