В личном турнире шпажисток на этапе Кубка мира по фехтованию, проходившем в Фуджейре (ОАЭ), Ирина Эмбрих вышла в полуфинал. Там ей пришлось признать превосходство итальянской фехтовальщицы Сары-Марии Ковальчук. Эмбрих заняла третье место. При этом все пять эстонских фехтовальщиц, участвовавших в соревнованиях, вошли в число 32 лучших. Катрина Лехис сумела дойти до четвертьфинала.
Ирина Эмбрих заняла третье место на этапе Кубка мира
Полуфинал начался для Эмбрих очень тяжело, уже на второй минуте счет был 5:1 в пользу соперницы. Однако к началу второго раунда Эмбрих сравняла счет - 6:6. Увы, вскоре итальянка опять ушла в отрыв - 13:8. Итоговый счет - 15:12.
В финале Ковальчук выиграла у другой итальянки Джулии Рицци со счетом 15:10.