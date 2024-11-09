Ирина Эмбрих заняла третье место на этапе Кубка мира

В личном турнире шпажисток на этапе Кубка мира по фехтованию, проходившем в Фуджейре (ОАЭ), Ирина Эмбрих вышла в полуфинал. Там ей пришлось признать превосходство итальянской фехтовальщицы Сары-Марии Ковальчук. Эмбрих заняла третье место. При этом все пять эстонских фехтовальщиц, участвовавших в соревнованиях, вошли в число 32 лучших. Катрина Лехис сумела дойти до четвертьфинала.