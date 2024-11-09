Прийт Хыбемяги: самое страшное – записать в Конституции, что люди без гражданства имеют право голоса

Хыбемяги отметил, что часто говорят, что если мы отнимем у россиян право голоса, то следует учитывать, что среди них есть и проэстонские люди, и они будут оскорблены. Он сказал, что убежден, что именно эти люди очень хорошо понимают, почему Эстонии нужно вести себя таким образом. «Если человек стоит за Эстонию, он не оскорбится. Те, кто не на стороне Эстонии, те будут обижены», - указал Хыбемяги, добавив, что то, чего добиваются в этом процессе соцдемы и Центристская партия, станет ясно через несколько месяцев.

Хыбемяги также заявил, что бюджетирование по видам деятельности - это верх абсурда, и лишь немногие политики и первые лица Минфина возражают против такой оценки. По его словам, Госконтроль также подчеркнул, что в бюджете должно быть четко указано, куда тратятся деньги и были ли они использованы по назначению.

Рууссаар привел в пример то, что в прошлогоднем госбюджете не было заложено ни цента на общественный транспорт, а цифры, приведенные в пояснительном письме, не соответствуют написанному в бюджете, и непонятно, откуда могла бы взяться экономия.

Участники программы также критически относятся к происходящему в Таллинне.

«Управление столицей уже давно находится в беспорядке. Что бы ни происходило в Таллинне, это большой бардак. Два конкурирующих вице-мэра дерутся в социальных сетях, а мэр Евгений Осиновский, судя по всему, ушел в подполье», - описал Хыбемяги происходящее в столичной администрации.

Странберг отметил, что на деньги всех нас были установлены десятки бессмысленных дорожных знаков.

Рууссаар старался сохранять позитивный настрой, подчеркивая, что некоторые вещи в Таллинне устроены хорошо, например, трамвайное движение.