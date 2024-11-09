В программе Keskpäevatund на радио Kuku журналисты Прийт Хыбемяги, Айнар Рууссаар и Марек Страндберг говорили о внесении изменений в Конституцию, государственном бюджете и городских властях Таллинна.
Прийт Хыбемяги: самое страшное – записать в Конституции, что люди без гражданства имеют право голоса
Говоря о праве голоса лиц без гражданства, Айнар Рууссаар заявил, что сегодняшняя правящая коалиция способна изменить Конституцию, чтобы отобрать право голоса на местных выборах у граждан России и Беларуси, но лица без гражданства - это отдельная проблема. Он сказал, что странно слышать мнение некоторых политиков о сохранении за этими людьми права голоса.
Марек Страндберг отметил, что вместо сложных комбинаций следует прописать в Конституции, что в Эстонии голосуют граждане Эстонии. «Право голоса не является правом человека, никто не умирает, если не может голосовать».
Рууссаар заявил, что, к сожалению, соцдемам все же удалось добиться избирательных прав для лиц без гражданства. Он отметил, что сигналы должны быть адресованы все же гражданам Эстонии, а не россиянам.
Страндберг, в свою очередь, заявил, что соцдемы, вероятно, много работают в этом направлении в надежде, что осенью за них проголосуют пророссийски настроенные люди.
Главред Postimees Прийт Хыбемяги заявил, что каждый здравомыслящий человек должен понять, что нападение России на Украину изменило все и теперь необходимо делать то, чего не делалось тридцать лет. «Людьми без гражданства не занимались, потому что считалось, что эта проблема решится сама собой. Самое страшное - записать в Конституции, что люди без гражданства имеют право голоса».
По мнению Рууссаара, люди с серыми паспортами чувствуют себя слишком комфортно, поэтому у них нет мотивации подавать ходатайство на получение гражданства.
Хыбемяги отметил, что часто говорят, что если мы отнимем у россиян право голоса, то следует учитывать, что среди них есть и проэстонские люди, и они будут оскорблены. Он сказал, что убежден, что именно эти люди очень хорошо понимают, почему Эстонии нужно вести себя таким образом. «Если человек стоит за Эстонию, он не оскорбится. Те, кто не на стороне Эстонии, те будут обижены», - указал Хыбемяги, добавив, что то, чего добиваются в этом процессе соцдемы и Центристская партия, станет ясно через несколько месяцев.
Хыбемяги также заявил, что бюджетирование по видам деятельности - это верх абсурда, и лишь немногие политики и первые лица Минфина возражают против такой оценки. По его словам, Госконтроль также подчеркнул, что в бюджете должно быть четко указано, куда тратятся деньги и были ли они использованы по назначению.
Рууссаар привел в пример то, что в прошлогоднем госбюджете не было заложено ни цента на общественный транспорт, а цифры, приведенные в пояснительном письме, не соответствуют написанному в бюджете, и непонятно, откуда могла бы взяться экономия.
Участники программы также критически относятся к происходящему в Таллинне.
«Управление столицей уже давно находится в беспорядке. Что бы ни происходило в Таллинне, это большой бардак. Два конкурирующих вице-мэра дерутся в социальных сетях, а мэр Евгений Осиновский, судя по всему, ушел в подполье», - описал Хыбемяги происходящее в столичной администрации.
Странберг отметил, что на деньги всех нас были установлены десятки бессмысленных дорожных знаков.
Рууссаар старался сохранять позитивный настрой, подчеркивая, что некоторые вещи в Таллинне устроены хорошо, например, трамвайное движение.