Скончался прославленный эстонский тренер

Вклад Пальма в эстонский спорт отмечен Орденом белой звезды V степени, а в 2022 году ему было присвоено звание почетного члена спортобщества «Калев».

Под его руководством тренировались многие ведущие эстонские легкоатлеты. Среди его самых выдающихся учеников были Вероника Минина, Эха Рюнне, Энн Рохула, Элью Куби, Маргус Таммару, Яан Тальтс-младший, Райго Тоомпуу, Андрус Нийт, Марек Вяхи и Райдо Кальбах.

Сам Пальм начал тренироваться в легкоатлетической школе «Калева», будучи учеником Александра Чикина, метательные дисциплины он осваивал под руководством Александра Лоху. Он входил в тренерский совет Союза легкой атлетики, был тренером по легкой атлетике в клубе Harju Jõud в 1960-63 годах, с 1964 года был ассистентом на кафедре физического воспитания ТПИ, с 1970 года - завучем и позднее директором легкоатлетической школы «Калев».

С 1975 по 1986 годы год он был старшим преподавателем кафедры физкультуры ТПИ, заведующим этой кафедрой в 1986-1992 годах, и в 1992-2001 годах - директором спорткомплекса Таллиннского технического университета.