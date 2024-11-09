СМИ: план Трампа по окончанию войны предусматривает буферную зону между Россией и Украиной и отложенное вступление в НАТО

По словам собеседников издания, план предусматривает заморозку нынешней линии фронта, а от Киева требуется отложить вступление в НАТО на 20 лет. В обмен на это Украина получит большое количество оружия от США, чтобы сдерживать Россию от возобновления войны.

По данным The Telegraph, это лишь один план из нескольких, находящихся на рассмотрении у Трампа. Издание обращает внимание на то, что подробности этого плана появились вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште предупредил, что любая попытка заключить мир путем умиротворения России будет означать «самоубийство» для Европы.

План появился в тот момент, отмечает издание, когда Путин впервые произнес речь после победы Трампа на выборах. Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, Путин заявил, что надеется на «восстановление» отношений своей страны со США, но мяч находится на стороне Вашингтона.

Избранный президент Соединенных Штатов неоднократно говорил, что может положить конец войне России против Украины за 24 часа. При этом Трамп никогда подробно не объяснял, как именно он собирается это сделать.

В конце октября 2024 года, до проведения президентских выборов в США, о плане Трампа об окончании войны России против Украины писал Financial Times. Собеседники издания в окружении Дональда Трампа рассказали, что рассматривается вариант замороженного конфликта с автономными регионами по обе стороны демилитаризованной зоны. Вопрос вступления Украины в НАТО предлагается отложить на несколько лет.