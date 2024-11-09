Лица, получившие российское гражданство, но не прошедшие процедуру присяги, с 23 ноября 2024 года будут лишены статуса гражданина России, сообщает МВД РФ.
В ведомстве пояснили, что положения указа не будут распространяться на тех, кто приобрел гражданство России до 1 сентября 2017 года, когда вступила в силу обязанность приносить присягу, или был освобожден от нее на момент получения гражданства.
Речь идет о процедуре приобретения гражданства РФ, в рамках которого дается клятва соблюдать Конституцию страны, «защищать свободу и независимость, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции» и т.д.
Присяга приносится лицом после принятия органом, ведающим делами о гражданстве РФ, решения, устанавливающего факт приобретения лицом гражданства страны.